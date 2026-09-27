CT vyšetření za deset let výrazně snížila dávku radiace. Pomohly nové přístroje i AI

CT vyšetření za deset let výrazně snížila dávku radiace. Pomohly nové přístroje i AIPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
pexels-samia-javed-2160177280-36546147 (1)
Biomni je autonomní AI agent pro biomedicínský výzkum, který používá LLM jako reasoning engine a vybavuje...
Shelly Wall Display je řada dotykových nástěnných panelů, které nahrazují klasický vypínač a zároveň...
Rafinerie Rijeka dokáže po spuštění nové jednotky zpožděného koksování vyrobit ze stejného množství ropy až...
Představování vystavovatelů Volty Expo 2027 pokračuje. Tentokrát představujeme dvě společnosti, které se na...
Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...Všechny články tohoto autora →