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CT vyšetření za deset let výrazně snížila dávku radiace. Pomohly nové přístroje i AI

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Dávka ionizujícího záření při běžných CT vyšetřeních dospělých v USA klesla mezi lety 2014 a 2025 výrazně. U deseti nejčastějších…
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pexels-samia-javed-2160177280-36546147 (1)

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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