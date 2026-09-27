Vémola zlikvidoval Vosgröneho. Hodil ho na zem jak pytel brambor a pak ho ukončil

Sobotní večer ve frankfurtském Deutsche Bank Parku měl patřit domácímu Frédéricu Vosgrönemu. Neporažený grapplerský talent, černý pás v brazilském jiu-jitsu, pět výher, všechny submisí. Kulisy téměř šedesáti tisíc diváků, německá televize RTL v přímém přenosu, stadionová atmosféra nabitá očekáváním. Jenže do klece vlezl čtyřicetiletý Čech, který patnáct měsíců neválčil, před pár měsíci měl zafixovanou čelist po operaci a na těle nabraná kila z osobně nejtěžšího období kariéry. A udělal přesně to, co dělával v nejlepších letech.
Takedown hned po gongu
Vémola nepotřeboval rozkoukávání. Prakticky okamžitě po startu prvního kola přenesl zápas na zem. Žádný judistický hod z učebnice, spíš silový wrestlingový tlak z klinče, po kterém Vosgröne skončil na zádech a následujících několik minut se marně pokoušel vstát. Vémola ho držel v top control, přidával lokty, drtil tlakem. Němec, který měl být na zemi doma, vypadal jako někdo, komu právě ukradli vlastní zbraň.
✈️ Vémola Airlines is back! #OKTAGON94 📺 https://t.co/J975ZEv4rN | RTL+ | TVP Sport | DAZN https://t.co/tky0z58NLC— OKTAGON (@OktagonOfficial) September 26, 2026
První kolo šlo jednoznačně za Vémolou. Vosgröne sice přežil, ale nedokázal nabídnout prakticky nic ofenzivního. Statistika iSportu na konci zápasu ukázala propastný poměr úderů: 175 ku 27. Ne ve prospěch domácího favorita.
Druhé kolo a konec
Začátek druhého kola přinesl krátký moment naděje pro německé publikum, Vosgröne se pokusil o vlastní ofenzivu v postoji. Vémola ale znovu přitlačil soupeře na pletivo, znovu ho strhl k zemi. Tentokrát už bez milosti. Ground-and-pound, tedy údery z dominantní pozice nahoře, přicházely v sériích. Vosgröne se kroutil, kryl se, ale neměl odpověď. Ke konci druhého kola rozhodčí zápas ukončil: TKO.
Důležitý je kontext. Vosgröne nebyl žádný náhodný sparingpartner pro comebackový duel. OKTAGON ho vedl jako pátého v žebříčku polotěžké váhy, předzápasové kurzy byly prakticky vyrovnané (1,87 na obě strany). Šlo o legitimního soupeře s grapplerským pedigree, který měl na domácí půdě všechny důvody věřit ve výhru. Jenže proti Vémolově zkušenosti ze 48 profesionálních zápasů vypadal jeho pětizápasový vzorek jako nedopsaná kapitola.
Starý recept na nové scéně
Kdo sleduje Vémolu od dob Bellatoru a prvních titulových zápasů v OKTAGONu, viděl ve Frankfurtu známý scénář. Tlak dopředu, wrestlingová dominance, lokty na zemi, soupeř postupně se lámající pod tíhou kontroly. Žádné taktické vyčkávání, žádné bodové kalkulace. Přesně ten styl, který z Vémoly udělal největší jméno českého MMA.
Srovnání s posledním zápasem je přitom výmluvné. Na konci roku 2024 prohrál s Willem Fleurym, aktuálním šampionem těžké váhy OKTAGONu, jednomyslně na body po pěti kolech. Pětikolová válka, kde ho Ir udržel na distanci a nedovolil mu realizovat právě ten wrestlingový plán. Frankfurt byl jiný příběh. Dvě kola, jasná dominance, ukončení. Jako by si Vémola po patnácti měsících pauzy a všech osobních průšvizích (operace čelisti, silná antibiotika, ztráta formy) znovu připomněl, kdo vlastně je.
Co bude dál: cesta k OKTAGON 100
Vémola po výhře jasně naznačil, že o důchodu neuvažuje. Ještě před zápasem mluvil o tom, že chce stihnout další duel v roce 2026 a mířit na OKTAGON 100, který se koná 29. prosince v pražské O2 areně. Oficiálně potvrzeno není nic, ale sportovní logika nabízí lákavou variantu: odveta s Fleurym, tentokrát možná v těžké váze.
Fleury drží titul, drží výhru nad Vémolou a drží pozici jedničky polotěžké váhy v rankingu. Pro OKTAGON by šlo o marketingový jackpot: česká legenda proti irskému šampionovi, nedořešený účet, stadionová kulisa. Jestli se to stane, záleží na vyjednávání a zdraví obou mužů. Ale po Frankfurtu má Vémola v ruce nejsilnější vyjednávací kartu, jakou mohl získat: dominantní výhru nad rankovaným soupeřem na cizí půdě před desítkami tisíc nepřátelských fanoušků.
Proč Frankfurt znamená víc než jednu výhru
Zápas s Vosgrönem nebyl jen o bilanci 39-9 na Sherdogu. Byl o otázce, jestli se čtyřicetiletý bojovník po patnácti měsících mimo klec, po zdravotních komplikacích a osobně těžkém období dokáže vrátit na úroveň, která z něj udělala hvězdu. Odpověď přišla ve formě 175 úderů proti 27. Ve formě dvou kol, kde soupeř neměl jedinou fázi převahy. Ve formě TKO, které přišlo ne z jedné šťastné rány, ale z metodického, postupně budovaného tlaku.
Vémola nevyhrál comebackový zápas. Vrátil se ke svému starému receptu na velké večery a ukázal, že ten recept pořád funguje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný