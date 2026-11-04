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Babička mě naučila 1 trik na kysané zelí. Vydrží do jara a nezplesniví

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Dennívýzva
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Je leden. Zvednete víko zeláku a na hladině uvidíte bílý škraloup. Zelí, na které jste se celý podzim těšili, najednou vypadá podezřele a vy nevíte, jestli ho sníst, nebo vyhodit....
Babička mě naučila 1 trik na kysané zelí. Vydrží do jara a nezplesniví

Babička mě naučila 1 trik na kysané zelí. Vydrží do jara a nezplesniví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 04:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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