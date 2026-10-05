Babí léto vydrží na jihu Čech do středy, pak se ochladí

Babí léto vydrží na jihu Čech do středy, pak se ochladíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Babí léto vydrží na jihu Čech do středy, pak se ochladíZdroj: Veronika Kotmanová
Článek byl publikován 05.10.2026 10:57
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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