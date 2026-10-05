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Babí léto vydrží na jihu Čech do středy, pak se ochladí

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Ještě několik dní si na jihu Čech užijeme příjemné podzimní počasí s teplotami nad 20 stupňů a sluníčkem. Od čtvrtka se ale začne výrazně ochlazovat a přijde i déšť. Teploty klesnou ke 14 stupňům.
Babí léto vydrží na jihu Čech do středy, pak se ochladí

Babí léto vydrží na jihu Čech do středy, pak se ochladí

Zdroj: Veronika Kotmanová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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