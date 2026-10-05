Dvaapadesát ran za sekundu a tunový kanón. Konstrukční kompromisy, které z A-10 udělaly legendu

Americký bitevník A-10 Thunderbolt II představuje v dějinách letectví ojedinělý konstrukční přístup: inženýři nestavěli letadlo, do kterého by dodatečně zabudovali výzbroj, ale nejprve definovali gigantický 30mm rotační kanón GAU-8/A Avenger a drak letounu postavili až kolem něj. Masivní palebný systém o hmotnosti přes 1,8 tuny si vynutil radikální konstrukční kompromisy. Střílející hlaveň musela ležet přesně v podélné ose letounu, kvůli čemuž konstruktéři posunuli přední podvozkovou nohu znatelně doprava, a prázdné nábojnice se nesměly vyhazovat ven do proudu vzduchu. Populární historku o tom, že zpětný ráz kanónu dokáže letadlo ve vzduchu zastavit nebo poslat pozpátku, však neúprosná fyzika jednoznačně vyvrací.
Když se na leteckých dnech nebo ve videozáznamech z výcvikových polygonů rozezní hluboké, mechanické zabručení připomínající trhání těžkého plátna, každý vojenský nadšenec ví, o co jde. Zvuk „BRRRTTT“, který vydává sedmihlavňový rotační kanón General Electric GAU-8/A Avenger v přídi bitevního letounu A-10 Thunderbolt II, se stal celosvětovou legendou. V internetovém folklóru i mezi laickou veřejností se však kolem této zbraně vytvořila řada mýtů. Tím nejrozšířenějším je tvrzení, že zpětný ráz kanónu je tak obrovský, že překonává tah motorů, a pokud by pilot držel spoušť příliš dlouho, letadlo by se ve vzduchu zastavilo, začalo couvat a spadlo po ocase k zemi.
Skutečný technický příběh letounu A-10 a jeho zbraně je přitom mnohem zajímavější než jakákoliv nadsazená historka. Ukazuje, jak hluboko museli konstruktéři podřídit aerodynamiku, mechaniku a vnitřní uspořádání trupu jedinému požadavku: vytvořit létající platformu schopnou zničit kolony sovětských tanků v případném konfliktu v Evropě.
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Kořeny letounu A-10 sahají do vietnamské války. Americké letectvo v ní spoléhalo na moderní, rychlé nadzvukové stíhací bombardéry, jako byly F-100 Super Sabre, F-105 Thunderchief nebo F-4 Phantom II. V roli přímé letecké podpory pozemních jednotek (Close Air Support – CAS) však tyto stroje těžce narážely na své limity. Létaly příliš rychle, takže piloti v husté džungli jen obtížně identifikovali skryté cíle, jejich palubní kanóny menších ráží postrádaly ničivý účinek a složité stroje byly zranitelné i běžnou palbou pěchotních zbraní ze země.
Skupina armádních analytiků a inženýrů, mezi nimiž vynikal Pierre Sprey, proto prosadila návrat k osvědčeným principům. Inspirovali se mimo jiné zkušenostmi z druhé světové války a německým bitevním letounem Henschel Hs 129 i kanónovou verzí legendární „štuky“ Junkers Ju 87G. Výsledkem byl program A-X (Attack Experimental), vyhlášený v roce 1966. Požadavky byly jasné: letoun musel být levný, mimořádně odolný proti palbě ze země, schopný operovat z provizorních nezpevněných drah v blízkosti fronty, nést těžký náklad munice a vydržet dlouhé hodiny kroužit nad bojištěm nízkou rychlostí.
Zásadní rozhodnutí však padlo ohledně hlavní výzbroje: jádrem nového letounu se neměly stát řízené rakety ani pumy, ale vysokorychlostní kanón velké ráže, který by dokázal kinetickou energií a vysokou kadencí prorazit slaběji chráněný stropní a zadní pancíř sovětských tanků T-55 a T-62. Teprve když společnost General Electric zvítězila v soutěži s návrhem sedmihlavňového systému GAU-8/A ráže 30 mm, začala společnost Fairchild Republic kreslit kolem této zbraně samotný drak letounu. Kanón nebyl do letadla integrován – letadlo bylo doslova omotáno kolem kanónu.
Kompletní palebný systém GAU-8/A Avenger včetně závěru a podávacího ústrojí na transportním vozíku. Celé zbraňové zařízení s plným zásobníkem na 1 174 nábojů váží přes 1,8 tuny, tedy zhruba 16 procent prázdné hmotnosti letounu. Konstrukční rébus v přídi: Proč přední kolo ustoupilo střílející hlavni
Pohled na samotný kanón GAU-8/A Avenger bez letadla dává okamžitou představu o měřítku. Celé zařízení měří na délku 5,06 metru a prázdné váží 281 kilogramů. Když se k němu však připočte obří bubnový zásobník na munici, bezčlánkový podávací systém a plná kapacita 1 174 nábojů ráže 30×173 mm, celková hmotnost soupravy dosáhne 1 828 kilogramů. U letounu s prázdnou hmotností kolem 11,3 tuny představuje kanón s municí více než 16 procent hmotnosti stroje.
Instalace takto těžkého a výkonného kolosu přinesla konstruktérům noční můru v podobě dynamiky sil. U sedmihlavňového rotačního systému Gatling se hlavně neustále otáčejí, avšak k samotnému výstřelu nedochází na náhodném místě. Mechanismus je zkonstruován tak, že náboj je do komory zasunut, uzamčen a odpálen přesně ve chvíli, kdy daná hlaveň dosáhne určité polohy. U GAU-8/A je to poloha devíti hodin (při pohledu zepředu vpravo, z pohledu sedícího pilota vlevo na boku svazku).
Právě v tomto bodě působí masivní síla zpětného rázu. Kdyby konstruktéři umístili do podélné osy letounu střed svazku hlavní, střílející hlaveň by se ocitla mimo osu trupu. Zpětný ráz o síle desítek kilonewtonů by při každém výstřelu vytvořil rameno síly a vyvolal prudký stáčivý moment (vybočení v ose yaw). Během střelby kadencí 3 900 ran za minutu by tento moment strhával příď letadla doleva, pilot by stroj v zamíření neudržel a střelivo by se rozptylovalo po širokém okolí.
Řešení společnosti Fairchild Republic bylo nekompromisní: celou zástavbu kanónu v přídi posunuli mírně doleva tak, aby střílející hlaveň v poloze devíti hodin ležela přesně v podélné ose letadla. Zpětný ráz tak působí přímo do těžiště a nestáčí letoun do strany. Tento krok si však vyžádal další zásah: do podélné osy už se nevešla přední podvozková noha. Inženýři proto museli příďový podvozek posunout o zhruba 33 centimetrů (13 palců) doprava. Když A-10 stojí na stojánce, přední kolo se nachází nápadně mimo střed trupu.
Další unikát představuje hospodaření s vystřelenou municí. U většiny vojenských letadel prázdné nábojnice a nábojové pásy jednoduše vypadávají ven z trupu. U letounu A-10 to bylo nepřípustné hned ze dvou důvodů. Prázdná nábojnice ráže 30 mm je masivní kus hliníkové slitiny dlouhý přes 17 centimetrů. Kdyby stovky těchto těžkých kusů kovu padaly volně pod letadlo letící rychlostí 400 km/h, proud vzduchu by je mohl strhnout do motorů TF34 umístěných vzadu nad trupem, nebo by mohly těžce poškodit vodorovné a svislé ocasní plochy.
Druhým důvodem byla rovnováha. Pokud by letoun během krátké chvíle vyházel z přídě stovky kilogramů vystřelených nábojnic, došlo by k prudkému posunu těžiště dozadu, což by destabilizovalo letové vlastnosti stroje. Konstruktéři proto vyvinuli uzavřený bezčlánkový systém (linkless feed): náboje jsou z bubnu vedeny do kanónu vodicími žlaby a prázdné nábojnice i případné nevystřelené selhané náboje putují druhým párem žlabů zpět do rotujícího bubnu. Hmotnost se v přídi mění pouze o váhu samotných vystřelených projektilů.
Rusko ukázalo robotický T‑72. Bez posádky neznamená autonomní tank Mýtus o zastavení ve vzduchu: Co s letadlem udělá zpětný ráz 45 kilonewtonů
Nyní se dostáváme k jádru slavného mýtu: zastaví kanón GAU-8 letící stroj? Abychom získali přesnou odpověď, musíme se podívat na konkrétní fyzikální čísla.
Při kadenci 3 900 ran za minutu opouští hlavně kanónu 65 střel každou sekundu. Každý projektil váží přibližně 395 až 430 gramů (podle typu – podkaliberní protipancéřový PGU-14/B s těžkým jádrem z ochuzeného uranu, nebo tříštivo-trhavý zápalný PGU-13/B) a hlaveň opouští úsťovou rychlostí kolem 1 010 až 1 070 m/s. Podle zákona zachování hybnosti vyvolá tato masa urychleného kovu a plynů obrovský impuls síly. Hydraulické tlumiče v lůžku zbraně sice špičkové rázy jednotlivých výstřelů vyhlazují, ale střední hodnota zpětného rázu při plné střelbě činí přibližně 45 kilonewtonů (přibližně 10 000 liber síly, což odpovídá zhruba 4,5 tuny).
Proti této brzdné síle stojí pohon letounu. A-10 pohání dvojice dvouproudových motorů General Electric TF34-GE-100 bez přídavného spalování. Každý z těchto motorů poskytuje maximální statický tah na úrovni hladiny moře přibližně 40,3 kilonewtonu (9 065 lbf). Oba motory společně tedy vyvinou celkový tah 80,6 kilonewtonu (přes 18 100 lbf).
Porovnání čísel je naprosto jednoznačné: zpětný ráz kanónu (45 kN) sice představuje více než polovinu celkového výkonu letounu a převyšuje tah jednoho motoru, ale celkový tah obou motorů při plném plynu je stále téměř dvojnásobný. Pokud pilot letí na plný výkon a stiskne spoušť, výsledná dopředná síla je stále kladná: 80,6 kN mínus 45 kN se rovná plus 35,6 kilonewtonu. Letadlo nejenže nezastaví a nezačne couvat, ale při vodorovném letu stále zrychluje vpřed.
Kde se tedy vzal základ historky o brzdění? Odpověď leží v taktice a fyzice 2. Newtonova zákona pohybu (síla se rovná součinu hmotnosti a zrychlení, tedy F = m · a). Při skutečném bojovém náletu na pozemní cíl pilot neletí vodorovně na plný plyn. Klesá k zemi pod úhlem 20 až 30 stupňů a plyn motorů často stahuje na volnoběh, aby nepřekročil maximální bezpečnou rychlost a měl dostatek času na zamíření i bezpečný výběr zteče. V takovém okamžiku tah motorů klesne k minimu a zpětný ráz kanónu začne působit jako masivní aerodynamická brzda.
Pokud dosadíme do fyzikálního vzorce typickou bojovou hmotnost letounu (kolem 15 tun, tedy 15 000 kg) a brzdnou sílu kanónu 45 000 N při nulovém tahu motorů, získáme záporné zrychlení: zrychlení a = −45 000 N / 15 000 kg = −3,0 m/s². Zpomalení o tři metry za sekundu na druhou znamená pokles rychlosti o 10,8 km/h za každou sekundu nepřetržité střelby. V reálné praxi jsou však dávky kanónu z přísných technických i taktických důvodů omezeny časovým spínačem na jednu až dvě sekundy (vystřelení zhruba 65 až 130 ran). Důvodem je ochrana hlavní před přehřátím, rozptyl střel vlivem vibrací a šetření municí. Během dvousekundové dávky při staženém plynu tak letoun ztratí přibližně 20 km/h z náletové rychlosti kolem 450 km/h. To je znatelné zpomalení, které pilot v kokpitu pocítí jako prudký tlak do popruhů, avšak stroj má k pádové rychlosti (kolem 220 km/h) obrovskou rezervu a o žádném zastavení ve vzduchu nemůže být řeč.
Parametr / Systém Letecký kanón GAU-8/A Avenger Pohonné jednotky 2× TF34-GE-100 Bitevní letoun A-10C Thunderbolt II Ráže a typ 30×173 mm, sedmihlavňový Gatling Dvouproudové motory s vysokým obtokem Jednomístný celokovový dolnoplošník Hmotnost celého systému 1 828 kg (včetně bubnu a 1 174 nábojů) cca 646 kg (suchá hmotnost jednoho motoru) 11 321 kg (prázdný letoun), max. 22 700 kg Kadence / Výkon 3 900 ran za minutu (65 ran/s) Statický tah 2× 40,3 kN (celkem 80,6 kN) Maximální rychlost cca 706 km/h Působící síla Střední zpětný ráz cca 45 kN (10 000 lbf) Tah při plném plynu 80,6 kN (18 100 lbf) Výsledný tah při střelbě na plný plyn: +35,6 kN Brzdný účinek za letu Zpomalení cca 10,8 km/h za sekundu dávky Tah spolehlivě překonává ráz o 79 % Typická dávka 1–2 s způsobí pokles o 10–20 km/h Konstrukční zvláštnost Střílející hlaveň leží v ose v poloze 9 hodin Umístění na pylonech vysoko nad trupem Přední podvozková noha vyosena o 33 cm vpravo Dušení motorů a titanová vana: Detaily, které rozhodly o přežití
Zatímco mýtus o couvání je pouhou legendou, konstruktéři museli při vývoji A-10 vyřešit jiný, smrtelně nebezpečný problém, který se střelbou z kanónu přímo souvisel: chování motorů při nasátí zplodin.
Během prvních letových zkoušek v 70. letech zjistili zkušební piloti děsivý jev. Když stiskli spoušť kanónu, plyny vznikající při hoření prachových náplní vytvořily před přídí hustý oblak. Tento oblak byl za letu nasáván do vstupních ústrojí motorů TF34. Plyny z výstřelů však neobsahují téměř žádný volný kyslík, ale naopak nesou vysokou koncentraci nespálených částic a oxidu uhelnatého. Jakmile motory nasály směs bez kyslíku, došlo k narušení spalovacího procesu, kompresorovému pádu (compressor stall) a motory za letu jednoduše zhasly (flameout).
Bitevní letoun A-10 Thunderbolt II při tankování za letu. Dvojice dvouproudových motorů General Electric TF34 poskytuje celkový statický tah přes 80 kilonewtonů, který spolehlivě překonává čtyřicetipětikilonewtonový zpětný ráz kanónu.
Fairchild Republic a General Electric musely situaci okamžitě řešit. Na ústí kanónu byly instalovány aerodynamické deflektory, které směrují hlavní proud spalin pod křídla a mimo proudnice vedoucí k motorům. Druhým a rozhodujícím krokem byla úprava avioniky a řízení motorů: inženýři propojili elektrický spínač spouště kanónu přímo se systémem zapalování motorů. Ve zlomku sekundy, kdy pilot stiskne spoušť zbraně, se v obou motorech automaticky aktivuje nepřetržité jiskření zapalovacích svíček. Pokud by do spalovací komory pronikla ochuzená směs, motory nezhasnou a palivo je okamžitě znovu zažehnuto.
Celková koncepce draku A-10 pak ukazuje nevídaný důraz na pasivní přežití. Pilot sedí v pancéřované „vaně“ z titanových plátů o tloušťce od 12,7 do 38 milimetrů a celkové hmotnosti 540 kilogramů. Tato ochrana odolá přímým zásahům protiletadlových střel ráže do 23 mm. Motory jsou umístěny vysoko nad trupem ze tří důvodů: jsou chráněny před nasátím kamení a nečistot z nezpevněných polních ploch, dvojitá svislá ocasní plocha stíní jejich horké výtokové trysky před tepelně naváděnými střelami země-vzduch (MANPADS) a vzájemná vzdálenost motorů zaručuje, že exploze jedné střely nevyřadí obě pohonné jednotky současně.
Pokud by v boji selhaly oba nezávislé hydraulické okruhy, pilot má k dispozici systém nouzového mechanického řízení (Manual Reversion Mode). Zatažením za páku odpojí hydrauliku a kormidla ovládá pomocí ocelových lanek, která mechanicky hýbou aerodynamickými vyvažovacími ploškami na křidélkách a výškovce. A-10 dokáže bezpečně doletět na základnu i s prostříleným trupem, jedním motorem a utrženou polovinou křídla.
Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II zůstává fascinujícím pomníkem éry, kdy inženýři nepodřídili konstrukci neviditelnosti pro radar ani aerodynamické eleganci, ale hrubé mechanické účelnosti. Pověst o tom, že kanón GAU-8 dokáže letadlo poslat pozpátku, sice patří mezi hospodské historky, ale skutečnost – vyosené kolo podvozku, buben polykající vlastní nábojnice a zapalování motorů spřažené se spouští kulometu – je možná ještě podivuhodnější než samotný mýtus.