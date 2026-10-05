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Dvaapadesát ran za sekundu a tunový kanón. Konstrukční kompromisy, které z A-10 udělaly legendu

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Americký bitevník A-10 Thunderbolt II představuje v dějinách letectví ojedinělý konstrukční přístup: inženýři nestavěli letadlo, do kterého by dodatečně zabudovali výzbroj, ale nejprve definovali gigantický 30mm rotační kanón GAU-8/A Avenger a drak letounu postavili až kolem něj. Masivní palebný systém o hmotnosti přes 1,8 tuny si vynutil radikální konstrukční kompromisy. Střílející hlaveň musela ležet přesně v podélné ose letounu, kvůli čemuž konstruktéři posunuli přední podvozkovou nohu znatelně doprava, a prázdné nábojnice se nesměly vyhazovat ven do proudu vzduchu. Populární historku o tom, že zpětný ráz kanónu dokáže letadlo ve vzduchu zastavit nebo poslat pozpátku, však neúprosná fyzika jednoznačně vyvrací.
Detailní pohled na příď letounu A-10 se sedmihlavňovým rotačním kanónem a vyosenou přední podvozkovou nohou

Detailní pohled na příď letounu A-10 se sedmihlavňovým rotačním kanónem a vyosenou přední podvozkovou nohou

Zdroj: Thornfield Hall / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 05.10.2026 18:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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