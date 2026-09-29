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Zemřel Radek Horáček, zakladatel galerijní pedagogiky v Česku

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Česká výtvarná scéna přišla o výraznou osobnost. Radek Horáček, dlouholetý vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, zemřel v noci z…
svička smrt

svička smrt

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