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Z parku je oraniště. Divoká prasata nadělala spoušť v Moravském Berouně

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Překvapivý pohled se v těchto dnech naskytl obyvatelům Moravského Berouna na Šternbersku, když zavítali do místního parku. Trávník uprostřed rekreační zóny se stromy se proměnil v hliněné oraniště, nevyžádanou úpravu mají podle zástupců města na svědomí divoká prasata hledající oblíbenou potravu.
Z parku je oraniště. Divoká prasata nadělala spoušť v Moravském Berouně

Z parku je oraniště. Divoká prasata nadělala spoušť v Moravském Berouně

Zdroj: Město Moravský Beroun
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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