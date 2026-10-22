Trik s ponožkou vyčistí troubu jako profík: Takhle odstraníte mastnotu mezi skly bez rozebírání dvířek za 20 minut

Osamělá ponožka, které se v pračce ztratil pár, obvykle skončí v koši. Přitom se z ní dá udělat pomůcka na místo, kam se houbička ani prsty nedostanou. Řeč je o úzké mezeře uvnitř dvířek trouby, kde se časem usadí hnědé skvrny, se kterými žádné drhnutí zvenku nic nezmůže.
Kudy se dostat dovnitř dvířek
Dvířka většiny trub mají dvě i více skleněných tabulí, mezi kterými zůstává tenká vzduchová vrstva. Do ní vedou zespodu větrací otvory, jimiž při pečení proniká pára s kapičkami tuku. Mastnota uvnitř zaschne a vytvoří šmouhy, které jsou vidět, i když máte sklo z obou stran vyleštěné.
Tytéž otvory ale poslouží i jako vstup pro čištění. Pokud má sporák pod troubou úložnou zásuvku, vytáhněte ji celou ven, jinak na otvory neuvidíte. Pak se skloňte k zemi a podívejte se zespodu na zavřená dvířka. Mezi tabulemi by měla být vidět úzká štěrbina. Když už je zásuvka venku, vezměte rovnou i vysavač, protože pod ní se drží spousta prachu.
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Samotná ponožka do štěrbiny nedosáhne, potřebuje dlouhou a tenkou oporu, kterou do mezery zasunete. Hodí se cokoliv dostatečně tuhého, třeba:
narovnané drátěné ramínko ze skříně; dřevěná tyčka na míchání barev z hobby marketu; lamela ze staré žaluzie.
Ponožku můžete nahradit i tenkým hadříkem z mikrovlákna upevněným gumičkami. Ať použijete cokoliv, po navlečení zkontrolujte hlavně špičku pomůcky. Právě tam by nechráněný drát nebo ostrá hrana mohly na skle nechat rýhu.
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Než začnete, troubu vypněte a nechte ji úplně vychladnout. Čištění horkého skla odborníci nedoporučují a bezpečnější je spotřebič rovnou odpojit od elektřiny. Pokud trouba nemá zástrčku a je připojená napevno, vypněte její jistič.
Čím ponožku namočit
Na lehčí nánosy stačí teplá voda s kapkou prostředku na nádobí. Na zaschlý tuk se osvědčuje bílý ocet smíchaný s vodou v poměru 1 : 1, nejlépe v rozprašovači. Ocet tuk rozpouští, takže velkou část práce udělá za vás.
Na zaschlý tuk mezi skly trouby dobře poslouží bílý ocet zředěný vodou v poměru 1 : 1. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mokrou ponožku před navlečením pořádně vyždímejte. Stačí, když je navlhlá, protože voda z ní při práci odkapávat nemá.
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Samotné čištění probíhá v těchto krocích:
Obalený konec opatrně vsuňte do štěrbiny, lehce ho přitlačte ke sklu a pohybujte jím doleva a doprava. Kde skvrna nepovoluje, zkuste na místě chvíli kroužit. Zašpiněnou ponožku průběžně vytahujte a vymáchejte v čisté vodě. Než ji vrátíte do mezery, nechte ji nasáknout čerstvým roztokem a vyždímejte. Když už z mezery nic nového nevytahujete, natáhněte na pomůcku suchou ponožku a sklo s ní přejeďte ještě jednou. Seberete zbytky vlhkosti a na skle nezůstanou šmouhy.
Podle odhadu australské úklidové služby Maid2Match vám celá akce obvykle vezme kolem 20 minut. Silně zanesená skla ale zaberou víc času.
Co dělat, když se k mezeře nedostanete
Starší trouby větrací otvor mezi skly často nemají a u jiných je štěrbina tak úzká, že se do ní pomůcka s ponožkou nevejde. Do štěrbiny nikdy nic necpěte silou, sklo by mohlo prasknout a ulomený kus nástroje by v mezeře zůstal. Lépe se osvědčí štíhlejší pomůcka, například samotné narovnané ramínko s jedinou vrstvou látky.
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Pak zbývá sáhnout po návodu k obsluze. Najdete v něm, jestli konstrukce dovoluje vnitřní tabuli vyjmout, případně jak dvířka sundat z pantů. Někteří výrobci samotné oddělování tabulí nedoporučují, proto se držte postupu pro svůj konkrétní model.
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Ponožkový trik můžete opakovat, kdykoliv se za sklem znovu objeví mastný povlak. Čím dřív na něj dojde, tím snáz nános povolí.
Zdroje: https://www.maid2match.com.au/how-to-clean-between-oven-glass-without-disassembling-the-door/, https://stavebniny-chemie.cz/2026/04/22/genialni-trik-kuchare-jak-umyt-sklo-trouby-mezi-sklenenymi-tabulemi/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-sklo-u-trouby/, https://www.bobvila.com/articles/how-to-clean-oven-window-glass/, https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blog/jak-vycistit-sklenene-dvere-u-trouby-nas-pruvodce-a-tipy/, https://android.com.pl/tech/1058837-czyszczenie-piekarnik-szyby-poradnik/, https://www.vienna.at/with-an-old-sock-the-oven-door-becomes-clean-again/10535378