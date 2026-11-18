Jejich společenský život je nulový, tvrdili ještě nedávno vědci. Tygry popisovali jako samotářská zvířata, která si vzájemně nekříží cesty. Výjimkou byly jen romantické chvilky při rozmnožování. Jenomže to se teď mění. Několik zachycených případů ukazuje, že se tygři druží. A nejenom to, vzájemně si dokonce vypomáhají vychovat mláďata.
„Tohle nikdo nečekal,“ popisuje záběry z nepálské divoké přírody biolog Dan O’Neill. Hustou tmou se prodírá tygr, opatrně klade tlapu za tlapou. V křoviscích opodál se zvedá znepokojená samice, která hlídá dvě svá mláďata. Pozorně vyhlíží, kdo chce narušit jejich odpočinek. Větří nebezpečí.
Nakonec si ale znovu poklidně lehá. Žádnou hrozbu necítí. Naopak: Samec, který k jejich úkrytu dorazil, se chová přátelsky. S mláďaty, jež ho nadšeně vítají, se dokonce pozdraví vlídným dotykem čenichu. Poté se něžně otírá i o samici.
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Záběry z dokumentu „Tygří ostrov“.
„Spadla nám z toho čelist,“ komentuje překvapivé snímky O’Neill. Film podle něj naprosto zpochybnil konvenční představy o tom, jak tyto pruhované šelmy žijí a vychovávají mláďata. Doposud se totiž myslelo, že jsou samice s tygřaty první dva roky samy. To ale nyní padá.
Samci nejsou jen dárci genů
Tygří rodiny jsou naopak podle O’Neilla soudržné. „Samci svá mláďata a jejich matku navštěvují, něžně si s nimi hrají,“ přibližuje nová zjištění biolog. V dokumentu „Tygří ostrov“, na kterém se autorky podílel, je podle něj dokonce vidět, jak tygří matka Goma nechává svému partnerovi Badheilovi mláďata v péči. Sama jde lovit.
„Zaznamenali jsme i scény, kdy si dvě různé samice vzájemně hlídají mláďata. Když jedna potřebuje odejít, nechá je té druhé. Ochrání je tak před cizími samci, kteří by mohli bezbranná tygřata zabít, aby pak mohli s jejich matkami založit vlastní pokrevní linii,“ popisuje O’Neill.
Filmaři v čele s O’Neillem všechny tyto pozoruhodné záběry natočili s pomocí dronů a vojenských termovizních kamer. Zařízení byla vybavená optickým zoomem a tichými vrtulemi. Podle O’Neilla byly tyto vrtule ještě tišší než bzučení včel.
„Jen díky tomu jsme k tygrům dostali opravdu blízko. Blíž, než to dokázal kdokoliv předtím. Mohli jsme je pozorovat i na obtížně dostupných místech, aniž bychom je vyrušili,“ říká a dodává: „Doposud se všechna pozorování odehrávala jen prostřednictvím tradičních fotopastí nastražených podél stezek. Často proto zachycovala jen část jejich soukromého života. Ten zbytek zůstával neviditelný.“
Představa lidí o tygrech tak byla zkreslená. „Rozhodně nejde o samotářské šelmy,“ uzavírá biolog.
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Video poskládané ze snímků z fotopastí. Pořídila je Mezinárodní organizace na ochranu přírody a divokých zvířat.
Ostatně dokument „Tygří ostrov“ nebyl jediným, kdo podobné důkazy přinesl. Už před jedenácti lety zveřejnili svědectví o rodinném životě těchto šelem zástupci ruské rezervace Sichote-Aliň. Ti zachytili pohromadě kompletní rodinu tygra ussurijského – samce, samici i jejich tři mláďata. Tygří skupinka se na snímcích společně prodírala hlubokým sněhem.
Vzácný okamžik
„Všechny tyto fotografie poskytují malou ukázku sociálních interakcí tygrů amurských. Najednou mámě mnohem větší vhled do života těchto nádherných zvířat,“ řekl tehdy Dale Miquelle, ředitel Mezinárodní organizace na ochranu přírody a divokých zvířat (WCS).
Ochranáři podle něj v průběhu let nashromáždili stovky různých fotografií, doposud se jim ale nepodařilo zaznamenat tygří rodinu pohromadě. „Toto je poprvé. Potvrzuje se, že se samci tygrů ussurijských alespoň občas účastní rodinného života, a my jsme měli to štěstí, že jsme jeden takový okamžik zachytili,“ řekla k tomu tehdy Světlana Soutyrina, která danou fotopast nastražila.
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Zdroje:
dokument „Tygří ostrov“, magazín Live Science a zpráva Mezinárodní organizace na ochranu přírody a divokých zvířat (WCS).
Text: Veronika Rodriguez
Úvodní foto: Magnific