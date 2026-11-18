Dnes jsme si připravili kvíz inspirovaný legendárním AZ-kvízem České televize. Otázky z historie, sportu, vědy i přírody – a všechny odpovědi začínají na stejné písmeno. Zkuste to.
AZ-kvíz se na obrazovce ČT1 poprvé objevil 2. ledna 1997. Z pořadu, který mohl klidně zůstat jen jednou z mnoha televizních soutěží, se časem stala docela pevná položka české popkultury. Aleš Zbořil, moderátor spojený s AZ-kvízem od prvního vysílání, už v rozhovorech víckrát přiznal, že tak dlouhý život pořadu bere skoro jako televizní raritu. Propojení taktiky a vědomostí ale stále přitahuje diváky. Vy si v našem kvízu na In-Lifestyle můžete vyzkoušet odpovědět na 10 otázek, které by se mohly v AZ-kvízu objevit.
Trojúhelník, který baví Česko už desítky let
Pravidla na první poslech nezní nijak složitě. Do dílu přicházejí čtyři hráči a nejdřív absolvují dvě semifinále. Herní pole má čísla od 1 do 28, odpovědi mohou být víceslovné. Ve finále se plán změní: čísla nahradí písmena abecedy a soutěžící musí odpovědět slovem nebo spojením, které začíná na vybrané písmeno. Vyhrává ten, kdo jako první propojí všechny tři strany trojúhelníku. Jen u znalostí to ale nekončí. Hráč musí sledovat soupeře, občas mu zavřít cestu a někdy sáhnout po políčku, které sám zdánlivě nepotřebuje. V tu chvíli už to není jen rychlé odpovídání, spíš malá partie s plánem a nervy.
Vítěz finále postupuje do takzvaného kola u bankomatu. Z 19 políček si vybere tři a pod každým se skrývá jiná částka. Nejvyšší výhra se pohybuje v desetitisících korun, mezi pravidelnými diváky se ale často připomíná spíš opačný případ. Soutěžící Petr Opršal si z bankomatu odnesl pouze 1 100 korun – a z téhle nevelké výhry se postupem času stal jeden z nejznámějších momentů AZ-kvízu. Poražený finalista neodchází úplně bez ničeho, dostává věcné ceny, třeba knihy nebo deskové hry. Hráč, který vyhraje pětkrát po sobě, se s pořadem loučí tričkem s logem AZ-kvízu.
Test znalostí beskydského nářečí: Slova jako galaty, fusky nebo kaj zaskočí většinu Pražáků
Zájem o účast v AZ-kvízu ani po letech nezmizel, soutěží za rok projde přibližně 300 až 350 soutěžících. Někteří se přitom vracejí opakovaně, dokud je někdo neporazí. Když se navíc objeví téma, které lidi opravdu přitáhne, přihlášky dokážou přibývat hodně rychle. Existují třeba fotbalové speciály, kdy se během jednoho týdne ozvalo asi tisíc zájemců. Pro produkci hezký problém, ale pořád problém.
My jsme dali dohromady kvíz volně inspirovaný touto televizní stálicí. Otázky se dotýkají historie, sportu, vědy i přírody a v každém kole mají správné odpovědi společné počáteční písmeno, podobně jako ve finále AZ-kvízu. Něco možná naskočí okamžitě. U jiné otázky se člověk zasekne, i když na něj nesvítí kamery a ve studiu nikdo nečeká na odpověď. Zkuste si, kolik byste uhráli.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Test znalostí ve stylu AZ-kvízu: Kdo zodpoví alespoň 8 z 10 otázek, mohl by uspět i v televizi byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.