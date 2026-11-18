Když se doma pustíme do vánočky, hned je to poznat v celém domě, dokonce i u sousedů. Z kuchyně jde vůně po másle, citronové kůře a kapce . Takovou vánočku mám nejradši: měkkou, poctivou, dobře spletenou a bez zbytečných okras kolem. Tenhle recept vytahuju ve chvíli, kdy chci něco svátečního, co na stole vypadá pěkně, ale člověk kvůli tomu nemusí strávit půl dne v nervozitě. rumu
Vánočka má podle mě kouzlo hlavně v tom, že se nedá úplně uspěchat. Není to recept na pár minut, to ne, ale žádná pekařská alchymie také ne. Základ je dobře rozběhnutý kvásek, pořádné hnětení a trochu trpělivosti při . Pak je střídka jemná, vláčná a nedrolí se hned při krájení. U nás doma se kynutí mimochodem rozinky řeší skoro pokaždé. Polovina rodiny je chce, druhá ne, takže je často dávám jen do části těsta nebo je nechám úplně stranou.
Můj tip zní: Pokud se vám do pletení z devíti pramenů nechce úplně naslepo, zvažte si jednotlivé díly těsta. Je to malá práce navíc, ale výsledek drží tvar líp a vánočka se v troubě nerozjede tak snadno do stran. Recept na poctivou domácí vánočku
Počet porcí: 1 velká vánočka Ingredience, které budeme potřebovat 600 g proseté hladké mouky 140 g cukru 250 ml teplého mléka 30 g čerstvého droždí 120 g rozpuštěného másla 1 lžíce sádla 1 vejce 2 lžíce rumu 1/2 lžičky soli 1 lžička citronové kůry 1 špetka muškátového oříšku 50 g rozinek namočených v rumu, volitelně 1 vejce se 1 lžící vody na potření 2-3 lžíce plátků mandlí na posypání moučkový cukr na závěr Postup přípravy kynuté domácí vánočky
1. Začněte
kváskem. Do hrnečku rozdrobte droždí, přidejte trochu cukru a rozetřete dohladka. Přilijte část teplého mléka a nechte stát někde v teple. Obvykle mu stačí 10 až 15 minut, aby se pěkně zvedl.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku. Přisypte sůl a zbytek cukru. Uprostřed udělejte důlek a vlijte do něj připravený kvásek.
3. Přidejte zbytek
mléka, rozpuštěné máslo promíchané se sádlem, vejce, rum, citronovou kůru a špetku muškátového oříšku. Kdo chce, přidá i rozinky předem namočené v rumu. Vypracujte hladké těsto
4. V robotu s hnětacím hákem to jde pohodlně, ale ručně to zvládnete také, jen to chvíli trvá. Těsto má být pružné a jen lehce lepivé. Když se lepí moc, přidejte trochu
mouky. Pokud je naopak tuhé, pomůže lžíce teplého mléka.
5. Dobře vypracované
těsto poznáte i docela obyčejně: jemně do něj píchněte prstem. Když se důlek začne pomalu vracet, je připravené. Poprašte ho moukou, zakryjte utěrkou a nechte kynout v teple asi 1 hodinu.
6. Po první hodině těsto krátce propracujte rukama. Už není potřeba dlouhé hnětení, spíš ho jen znovu oživte. Přikryjte a nechte kynout ještě další
1 hodinu. Druhé kynutí vánočce dost pomůže, bývá pak nadýchanější a pravidelnější.
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7. Vykynuté těsto rozdělte na
9 stejných dílů, tedy na skupiny 4, 3 a 2 prameny. Já si je raději vážím, protože od oka se člověk snadno splete a pak je jeden konec vánočky silnější než druhý. Z každého dílu vyválejte stejně dlouhý váleček.
8. Nejdřív spleťte spodní patro ze
4 pramenů a přeneste ho na plech s pečicím papírem. Konce zastrčte dospod. Hranou dlaně udělejte uprostřed podélný důlek, aby další patro mělo kam sednout.
9. Potom upleťte prostřední patro ze
3 pramenů a položte ho na spodní část. Znovu lehce promáčkněte střed. Nakonec připravte horní patro ze 2 pramenů, může být trochu delší, a položte ho navrch. Konce zahněte pod vánočku.
10. Upletenou
vánočku přikryjte utěrkou a nechte ještě asi 30 minut kynout přímo na plechu. Mezitím rozehřejte troubu na 200 °C. Foto: Cooky.cz, Zapletenou vánočku nečte ještě kynout na plechu.
11. Vánočku potřete
vejcem rozmíchaným s vodou, posypte plátky mandlí a propíchejte několika špejlemi shora i trochu ze stran. Je to starý trik, ale pořád užitečný, protože patra při pečení líp drží. Nakonec ji volně zakryjte alobalem. Foto: Cooky.cz, Před pečením potřete vejcem s vodou a posypte plátky mandlí. Pečení
12. Vložte ji do trouby vyhřáté na
200 °C, hned stáhněte teplotu na 160 °C a pečte přibližně 40 minut. Ke konci alobal sundejte a zkontrolujte barvu i propečení. Kdyby povrch tmavl moc rychle, dejte alobal zase zpátky.
13. Upečenou vánočku nechte vychladnout na mřížce. Teprve potom ji lehce poprašte
moučkovým cukrem. Hodí se ke snídani, ke kávě, s máslem, marmeládou nebo úplně samotná. Zabalená v utěrce zůstane pěkná do druhého dne. Ještě pár rad na závěr: vánočka bez zbytečných karambolů Pokud pečete s rozinkami, nechte je dopředu nasáknout v rumu a před vmícháním je osušte. V těstě se pak lépe rozptýlí a nepřidají mu zbytečnou vlhkost. Máslo má být rozpuštěné, ale ne horké. Příliš vysoká teplota by mohla zpomalit droždí. Vánočku krájejte raději až po vychladnutí. Teplá je uvnitř ještě křehká a snadno se srazí.
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