František Prachař se v novém rozhovoru pustil do českých politiků velmi ostrými slovy. Syn Lindy Rybové a Davida Prachaře ukazuje, že se veřejným tématům nevyhýbá.
František Prachař na sebe v poslední době upozorňuje nejen hudbou a aktivitou na sociálních sítích, ale také otevřenými názory na společenské dění. Přestože je mu teprve osmnáct let, do politických debat se pouští bez větších zábran. Tentokrát zaujal ostrou kritikou členů současné vlády. A nezůstal přitom jen u nesouhlasných názorů. Na In-Lifestyle nás zaujalo, že jeho vyjadřování bylo plné vulgarit a sám vysvětlil, proč podle něj není důvod brát si v takové debatě servítky.
Syn známých rodičů, který se nebojí říct svůj názor
František Prachař pochází ze známé herecké rodiny. Jeho otcem je David Prachař, matkou herečka Linda Rybová. Sám se věnuje hudbě a postupně si buduje vlastní veřejný profil. V poslední době se navíc stále častěji vyjadřuje i k politice, přestože mu někteří lidé na sociálních sítích připomínají, že je na podobné komentáře ještě příliš mladý. On sám to ale vidí jinak. Tvrdí, že má více zkušeností než řada lidí, kteří ho za jeho názory kritizují, a odkazuje také na svůj zájem o historii.
V pořadu Prostor X se pustil do Petra Macinky, Filipa Turka i Andreje Babiše. Nešetřil přitom vulgaritami a jeho slovník byl místy opravdu velmi ostrý. Nešlo však jen o spontánní nadávání. Prachař vysvětloval, že podle něj jsou lidé vůči politikům až příliš tolerantní a slušní, přestože se oni sami tak nechovají. Nevidí proto důvod, proč by měl při jejich kritice volit mírnější výrazy.
Michaelu Kocábovi vadí prezident na Národní třídě: Kvůli jeho minulosti argument o menším zlu odmítá
Jakub Prachař zvolil v kritice politiků jiný přístup
Zajímavé je, že jen o několik dní dříve se ve stejném pořadu Reflexu k současné politické situaci vyjadřoval také jeho starší bratr Jakub Prachař. I on se pustil do Petra Macinky a Filipa Turka, jeho pohled na veřejnou kritiku byl ale podstatně zdrženlivější. Vadí mu, jak se z politiků stávají karikatury, které už podle něj nedokážou překonat ani komici. Zároveň upozornil, že známé osobnosti by si měly dobře rozmyslet, kdy a jak se k politice vyjadřují.
Podle Jakuba totiž veřejné postoje umělců často nepřesvědčí nikoho z opačného tábora. Naopak mohou jejich odpůrce ještě více utvrdit v dosavadních názorech a přispět k dalšímu rozdělování společnosti. Sám přiznal, že už tím, že o některých politicích mluví, jim vlastně věnuje pozornost, kterou si podle něj nezaslouží. Připomněl také, že člověk by měl mít o tématu dostatek informací, než se k němu začne veřejně vyjadřovat.
Když se neslušnost stane běžnou součástí veřejného života
Rozdílný přístup obou bratrů otevírá zajímavou otázku. Jak reagovat na politiky, jejichž vystupování považujeme za neslušné nebo nepřijatelné? František Prachař má za to, že není důvod zachovávat zdvořilost za každou cenu, když ji podle něj nedodržují ani sami politici. Jakub zase upozorňuje, že ostrá slova a další pozornost nemusejí nic změnit, ba mohou situaci ještě zhoršit.
Ani jeden přístup přitom není bez rizika. Vulgarity mohou zastínit samotný obsah kritiky, přílišná zdrženlivost zase může vyvolávat dojem, že se proti nevhodnému chování nikdo nechce ozvat. Podstatné je ale i to, odkud se současný způsob komunikace bere. Pokud lidé, kteří zastávají nejvyšší politické funkce, sami nepovažují slušné vyjadřování za samozřejmost, těžko mohou očekávat, že se jím budou řídit všichni ostatní.
František Prachař si svým vystoupením získal pozornost a část publika mu za jeho přímočarost tleská. Jeho starší bratr naopak připomíná, že ne každá veřejná reakce musí přinést něco dobrého. Jejich rozdílný pohled tak ukazuje, že ani v jedné rodině nemusí být na způsob, jakým se vyjadřovat k politice, stejný názor. A možná stojí za zamyšlení, zda by si podobnou otázku neměli klást také ti, kteří jdou ostatním příkladem.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek František Prachař se pustil do současné vlády: Vzhledem k chování politiků si prý sám servítky brát nemusí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.