Bylo to 24. září 2026 a pro Felcmana vlastně dobrá zpráva v nevlídném obalu. Chicago Blackhawks rozesílali hráče z tréninkového kempu a jednadvacetiletého centra z Hradce Králové poslali spolu s Martinem Misiakem, Markem Vanackerem a Dylanem Anhornem na farmu do Rockfordu. O necelé dva měsíce později má Felcman v dresu IceHogs 3 góly a 11 asistencí v 16 zápasech. Podle přehledu k 16. listopadu je nejproduktivnějším Čechem v celé AHL. Hráč, o kterém se doma mluvilo hlavně v souvislosti s draftem, se najednou nedá přehlédnout. Do NHL mu zbývá jediný krok. O tom, kdy ho udělá, ale nerozhoduje žádný soupeř. Rozhodne Chicago.
Smlouva je podepsaná, debut zatím ne
Jeho situaci popisují tři fakta. Felcman má s Chicagem tříletou nováčkovskou smlouvu, která platí od sezony 2026/27 do konce ročníku 2028/29. Její roční hodnota pro platový strop činí zhruba 21 milionů korun. Hraje za Rockford IceHogs, kteří jsou hlavní vývojovou farmou Blackhawks v AHL, tedy nejbližší soutěžní úrovní pod NHL.
Je tedy uvnitř organizace a blízko, ale debut ještě nepřišel. Smluvně mu nic nebrání: na nováčkovské smlouvě nemusí přes waivers, takže ho Chicago může povolat i vrátit bez rizika, že si ho stáhne jiný klub. Pro vedení je to pohodlná pozice. Pro hráče to znamená, že pozvánka může přijít při jakémkoli zranění nebo výměně a angažmá v NHL může stejně rychle skončit.
Konkurence v prvním týmu přitom není malá. Na úvodní soupisce Chicaga pro tuto sezonu, kterou klub zveřejnil v oficiální
tiskové zprávě, figurovali Anton Frondell, Ryan Greene, Roman Kancerov, Oliver Moore nebo Frank Nazar. Kádr v přestavbě patří mladým a Felcman je zatím o stupeň za těmi, kteří už v NHL hrají. Z Hradce přes Langnau: cesta, kterou málokdo sledoval
Proč Felcman českým fanouškům tolik neutkvěl v paměti, vysvětluje jeho kariéra. Neprošel extraligou ani kanadskou juniorkou, kam míří většina českých talentů se zámořskými ambicemi. Už ve čtrnácti letech hrál ve švýcarských mládežnických týmech HCT Young Lions a Pikes Oberthurgau, v patnácti pokračoval u SCL Young Tigers. Švýcarský systém mu nabídl jinou vývojovou cestu. Po draftu sám mluvil o tom, že chtěl co nejdřív dostat šanci mezi muži.
Za juniorku Langnau nasbíral 31 bodů ve 40 zápasech, zahrál si na mistrovství světa do 18 let a v roce 2023 si ho Chicago vybralo ve třetím kole jako 93. v pořadí. Ve stejném ročníku draftu si Chicago vzalo Connora Bedarda z jedničky a Olivera Moorea z devatenáctého místa. Felcman byl od začátku dlouhodobý projekt.
Skaut Mike Doneghey tehdy řekl, že se u Felcmana „v tomhle roce všechno sešlo“. Viděl v něm centra pro spodní dva útoky, kterého zdobí výška 193 centimetrů a hokejová inteligence uprostřed hřiště. Hvězdu Chicago nevolalo. Chtělo spolehlivého hráče s předpoklady růst.
Po prvním kempu v Chicagu líčil Felcman pro Český hokej setkání s Bedardem s okouzlující skromností. Moc se prý spolu nebavili, ale jednička draftu působila jako „normální kluk“, který se ochotně fotil. Jestli by si s ním chtěl zahrát? Určitě, odpověděl. Jen nevěděl, jestli se do NHL vůbec probojuje.
Redakce SportyŽivě.cz zaslala na tiskové oddělení Chicaga dotazy, zda se hráč blíží své šanci, reakce však zatím nedorazila.
Čísla, která se ztrojnásobila
Švýcarská etapa vyvrcholila v sezoně 2025/26. Za Langnau odehrál 52 zápasů v National League, nejvyšší švýcarské soutěži, a připsal si 3 góly a 17 asistencí. Podle Chicaga byl nejproduktivnějším hráčem do dvaceti let v celé lize. Po skončení švýcarského ročníku podepsal 25. března 2026 zkušební smlouvu s Rockfordem a do konce sezony stihl sedm zápasů v AHL.
Srovnání tří úseků jeho profesionální kariéry ukazuje zřetelný posun:
Období Soutěž Zápasy Góly + asistence Body Body na zápas 2025/26 National League (Langnau) 52 3+17 20 0,38 2025/26 AHL (Rockford) 7 0+2 2 0,29 2026/27 AHL (Rockford) 16 3+11 14 0,88
Podle našeho výpočtu je jeho současné bodové tempo zhruba třikrát vyšší než v prvním krátkém zámořském vzorku a víc než dvojnásobné proti švýcarské lize mužů. Sedm zápasů na konci sezony je malá ukázka a tělo i hlava si teprve zvykaly na užší kluziště a rychlejší rozhodování. Šestnáct zápasů už je solidní začátek.
Jedna věc se ale nemění. Felcman je především nahrávač. Ve Švýcarsku měl na 20 bodů jen tři góly, v Rockfordu je poměr podobný. Pro centra to není vada, spíš rukopis. Pokud se v NHL bude prosazovat v roli, kterou mu přisoudili skauti, bude od něj Chicago chtít hlavně spolehlivost bez puku a vyhrané souboje, ne kanonádu gólů.
Vedle Lardise a před ostatními Čechy
V AHL nehraje Felcman roli doplňku. Server The Hockey Writers koncem října popisoval, že Nick Lardis, další mladík z kádru Chicaga, po přesunu do Rockfordu nastupoval v první formaci a v posledním sledovaném utkání hrál právě s Felcmanem a Gavinem Hayesem. Oficiální sestavy za celou sezonu nejsou k dispozici a složení útoků se v AHL mění často. Podle dostupných zpráv ale Felcman dostává prostor v prvních dvou útocích a hraje s hráči, které Chicago chce vidět v klíčových minutách.
V české konkurenci je zatím první. Přehled českých hráčů v AHL na webu
Hokejzprávy.cz k 16. listopadu vypadal takto: Jiří Felcman: 16 zápasů, 3+11, 14 bodů Ivan Ivan: 16 zápasů, 3+8, 11 bodů Matyáš Šapovaliv: 14 zápasů, 5+5, 10 bodů Ondřej Becher: 17 zápasů, 2+8, 10 bodů
Ivan s Becherem jsou zámořskými veterány s odehranými sezonami v juniorce i na farmách. Felcman je v Americe teprve druhou sezonu, a přesto je vede. Statistiky AHL se navíc aktualizují průběžně, takže pořadí se může během pár zápasů změnit.
Čeští fanoušci ho mohou sledovat v přenosech AHLTV na platformě FloHockey, která nabízí zápasy soutěže živě i ze záznamu, s regionálními omezeními podle vysílacích práv. Z reprezentace si ho pamatují z juniorského mistrovství světa 2025, kde v sedmi zápasech zapsal dvě asistence a odvezl si bronz. Seniorská pozvánka zatím nepřišla.
Co mu chybí na poslední schod
Po draftu Felcman sám jmenoval, na čem chce pracovat: bruslení, střela, tlak do brány. Na tytéž věci se ptá NHL. Přímý rozhovor o adaptaci na zámořský hokej zatím chybí, ale z vývoje jeho čísel je patrné, že nejtěžší fázi, tedy první měsíce na menším kluzišti v rychlejším tempu a s náročným cestováním, má za sebou.
Podle nás ho k debutu posouvá kombinace čtyř věcí: věku, smlouvy, bodového tempa a role v AHL. Žádná z nich ale sama o sobě nestačí. Šestnáct zápasů je slibný úvod, ne důkaz. Teď musí udržet tempo přes zimu, kdy se v AHL hraje hustě a únava odhaluje hráče, kteří mají jen dobrý start. A musí Chicago přesvědčit, že stojí za víc než za krátké záskoky při marodce.
Pokud bude Felcman v Rockfordu dál sbírat body a držet si místo vedle Lardise, dá se čekat, že první pozvánka přijde ještě v této sezoně. Spíš jako odměna a test než jako trvalé místo. Na tom ale nezáleží. Z kluka, který před třemi lety nevěděl, jestli se do NHL vůbec dostane, se stal hráč, o jehož debutu se v Chicagu rozhoduje.
Felcman odešel ze země ve čtrnácti letech a doma ho skoro nikdo nesledoval. Teď ho od nejlepší ligy světa dělí jediný telefonát z Chicaga.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek