jsem poprvé jedla u tety Věry. Naservírovala ho tehdy k vepřovému místo Kedlubnové zelí , což mi ve dvanácti přišlo, špenátu mírně řečeno, podezřelé. Jenže pak jsem do sebe dostala skoro celý hrnec ještě dřív, než si táta stihl pořádně sednout ke stolu. Recept mi potom na nějakých dvacet let vypadl z hlavy. Dneska tomu moc nerozumím, protože doma ho řadím mezi nejrychlejší a nejpoctivější přílohy.
Kedlubny se u nás pěstovaly snad vždycky. Většinou dopadly jednoduše: syrové do , případně rovnou na zahradě do ruky, oloupat nožem a sníst. Až verze na sádle, s kmínem a trochou octa, jim dá úplně jiný výraz. salátu je jemné, Zelí lehce nakyslé a při dušení voní tak, že člověk najednou „jen kontroluje“, co se děje v hrnci, podezřele často. Hotové je za třicet minut a u nás mizí rychleji, než bych někdy chtěla.
Kedlubna přitom není jen zelenina, která se nakrájí do misky k . Podle Healthline obsahuje vitamín C, draslík a vlákninu, k tomu také antioxidanty ze skupiny isothiokyanátů, spojované s přirozenou obranyschopností organismu. Ve 100 gramech syrové kedlubny je večeři zhruba 27 kalorií, takže i když ji v závěru lehce zaprášíte moukou, pořád zůstává tahle příloha poměrně lehká.
Můj tip zní: Kedlubny strouhám nahrubo. Najemno se mi neosvědčily, pustí moc vody a v hrnci se potom spíš vaří ve vlastní šťávě, než aby se krátce orestovaly. Hrubší nudličky líp drží tvar, dusí se rovnoměrněji a hotové zelí má příjemnou, trochu pevnější strukturu. K téhle příloze se to prostě hodí víc. Recept na domácí kedlubnové zelí na sádle s kmínem
Celková délka přípravy: 35 až 40 minut Ingredience k přípravě
Základ zelí: 2 větší kedlubny (asi 500 g po oloupání) 1 střední cibule 1 lžíce sádla 1 lžíce hladké mouky 1 lžička kmínu 2 lžíce octa (jablečného nebo lihového) 1 lžička cukru sůl podle chuti voda na podlití (asi 100 ml) Postup přípravy kedlubnového zelí na sádle
1.
Kedlubny důkladně oloupejte. Slupka bývá zrádná, vypadá nevinně, ale v hotovém zelí pak zbytečně tahá za zuby. Nastrouhejte je nahrubo na běžném struhadle. Jemné strouhání si tady raději nechte na něco jiného.
2.
Cibuli nakrájejte nadrobno. V širším hrnci nebo pánvi rozehřejte sádlo na středním plamenu a cibuli na něm nechte zesklovatět, potom jen lehce zezlátnout. Trvá to asi 3 až 4 minuty. Do hněda ji netahejte, chuť by šla zbytečně jinam. Foto: Cooky.cz, Zapomenuté zelí z babiččiny zahrady: Kedlubnové zelí, které chutná lépe než to z košíku
3. Přidejte nastrouhanou
kedlubnu, osolte ji a vsypte kmín. Na vyšším plamenu všechno krátce orestujte, stačí 2 až 3 minuty. Kedlubna trochu povolí, chytí základ a kmín se rozvoní.
4. Podlijte asi
100 ml vody, přiklopte a duste na mírném plamenu 20 až 25 minut, dokud kedlubna nezměkne. Občas se na ni podívejte. Pustí vlastní šťávu, ale někdy se tekutina odpaří rychleji, než člověk čeká.
5. Když je kedlubna měkká, zaprašte ji
moukou, pořádně promíchejte a nechte ještě 3 až 5 minut zvolna probublávat. Mouka se musí provařit, jinak by byla v chuti znát. Zelí při tom přirozeně zhoustne.
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6. Nakonec vmíchejte
ocet a cukr. S octem začněte opatrně, nejdřív dejte jednu lžíci, ochutnejte a případně přidejte druhou. Výsledek má být příjemně nakyslý, ne ostrý. Cukr chuť jen lehce srovná. Tipy redakce: Sádlo vs. olej: Na sádle má zelí plnější a kulatější chuť. Když ho doma nemáte, dobře poslouží přepuštěné máslo. Rostlinný olej také funguje, jen výsledek bude chuťově o něco plošší. Kyselost podle nálady: Jablečný ocet je jemnější, trochu ovocnější. Lihový ocet dá chuti ostřejší hranu, ale přilévejte ho po malých dávkách. U octa se dá přestřelit opravdu snadno. Mladé vs. starší kedlubny: Mladé kedlubny jsou křehčí a změknou rychleji. Starší kusy mívají silnější slupku a tužší dužinu, proto je nechte dusit asi o pět minut déle a podle potřeby přilijte trochu vody. Skladování: Hotové zelí vydrží v lednici v uzavřené nádobě dva až tři dny. Při ohřívání k němu přidejte lžíci vody, aby se nechytalo ke dnu hrnce. Jako hlavní jídlo: Kedlubnové zelí se dobře hodí k vepřovému bůčku nebo uzenému masu. Když ale nic takového po ruce není, stačí krajíc chleba a lžíce zakysané smetany. Vznikne z toho sytý oběd bez velkého vaření.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline