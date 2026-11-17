Na první pohled mohou být spokojení. Společně bydlí, vychovávají děti, plánují dovolenou a dokážou spolu fungovat. Přesto se intimita postupně přesune na poslední místo v seznamu povinností. Večer jsou oba vyčerpaní a místo rozhovoru každý sáhne po telefonu. Po čase může jeden začít mít pocit, že druhý o něj ztratil zájem. Nevyřčené zklamání se přenáší i do běžných situací, přestože skutečná příčina nemusí souviset s přitažlivostí, ale s tím, že se partnerský život změnil v nepřetržitý provoz domácnosti.
Touha nemá u všech lidí stejný rytmus
Sexuální touha není neměnná vlastnost. Může kolísat podle stresu, spánku, zdraví, užívaných léků i kvality vztahu. Někdo má chuť spontánně, zatímco jiný potřebuje nejprve klid, pocit bezpečí a blízkost, aby se zájem vůbec objevil. Potíže pak nastávají, když partneři považují svůj způsob prožívání za jediný správný. Jeden čeká, až druhý projeví iniciativu, a ten se mezitím cítí pod tlakem. Z běžného rozdílu v potřebách se tak může stát dlouhodobý spor.
V německém magazínu Freundin se této otázce v listopadu 2026 věnovala sexoložka Sonja Ruess. Upozornila na význam otevřenosti a schopnosti mluvit o sexu bez přehnané vážnosti. Připomněla i to, že se lidé někdy naučí o intimních tématech mlčet a tento návyk si přenesou do vlastního vztahu. Odborné materiály věnované rozdílné sexuální touze zároveň uvádějí, že takový nesoulad je mezi páry běžný. Řešením není přimět jednoho člověka k častějšímu sexu, ale zjistit, co každému z partnerů vyhovuje a kde je prostor pro dohodu.
Největším problémem může být tlak na výkon
Když se dvojice začne soustředit na to, jak často by se měla milovat, může se z intimity stát další úkol. Někdo pak souhlasí jen proto, aby byl doma klid, jiný se raději vyhýbá i objetí, protože se obává očekávaného pokračování. Smysluplnější může být obnovit blízkost bez předem stanoveného cíle. Společný čas bez obrazovek, povídání o tom, co koho trápí, nebo něžné doteky bez závazku někdy vytvoří bezpečnější prostor než dlouhé debaty o frekvenci sexu.
Jestliže je změna touhy náhlá, výrazná nebo spojená s bolestí či psychickými obtížemi, stojí za to zvážit zdravotní příčinu. Snížené libido může souviset i s některými léky, hormonálními změnami nebo depresí. Vášeň v dlouhodobém vztahu se nemusí vrátit přesně v podobě prvních měsíců. Může však získat novou podobu, pokud oba přestanou hledat viníka a začnou zjišťovat, co jim opravdu chybí.
freundin.de, issm.info, nhs.uk