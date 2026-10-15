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Viktor Juščenko Donaldu J. Trumpovi: Oběť nesmí platit za zločiny agresora

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Třetí prezident nezávislé Ukrajiny Viktor Juščenko zveřejnil otevřený dopis Donaldu J. Trumpovi, ve kterém se snaží vysvětlit americkému prezidentovi postoj Ukrajiny k ruské agresi. Zda to dopadne na úrodnou půdu nebo zda to bude 47. prezident Spojených států vůbec číst není jasné.
Viktor Juščenko Donaldu J. Trumpovi: Oběť nesmí platit za zločiny agresora

Viktor Juščenko Donaldu J. Trumpovi: Oběť nesmí platit za zločiny agresora

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:45

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