Velké srovnání českých internetových televizí (IPTV služeb), která se vyplatí nejvíce?

Aktualizováno 12. 8. 2026.
U každého poskytovatele popíšeme cenu základního balíčku, počet programů, kolik zařízení lze využívat současně, možnosti zpětného zhlédnutí, podmínky zrušení a speciální nabídky.
Pokud vás zajímá srovnání streamovacích platforem, můžete si přečíst tento článek.
Televize přes internet: obsah článku
9. Skylink Live TV – internetová televize od satelitního operátora
Skylink Live
TV je IPTV služba provozovaná známým satelitním operátorem Skylink. Služba umožňuje sledovat televizní obsah i čistě přes internet, a to v rámci několika balíčků. Základní internetový balíček Skylink TV+ stojí 99 Kč měsíčně a nabízí 37 programů a videotéku Canal+
(bez souběžného vysílání na více zařízeních). V nabídce nechybí všechny běžné české stanice a vybrané dokumentární či filmové kanály, ovšem prémiový sport a filmové balíčky jsou za příplatek. Všechny programové balíčky Skylinku zahrnují 7denní TV archiv, takže lze pořady přehrávat zpětně po dobu jednoho týdne. Nechybí ani funkce „start-over“ pro spuštění právě běžícího pořadu od začátku.
Velkou výhodou Skylink Live TV je sledování až na 5 zařízeních (současně ale jen na dvou) v rámci jednoho předplatného. Služba funguje na chytrých televizorech, mobilech, tabletech i počítačích prostřednictvím aplikace Skylink Live TV. Skylink Live TV lze pořídit bez dlouhodobého úvazku – předplatné je bez závazku a platí se měsíčně. Za registraci nové karty se u Skylinku tradičně platil poplatek, ale při čistě online službě Skylink Live TV se zpravidla obejdete bez satelitní karty. Pro nové zákazníky bývají k dispozici výhodné akční slevy. Skylink tak může být zajímavý pro ty, kdo již využívají jeho satelitní služby, případně hledají internetovou TV se solidním archivem.
- Základní balíček: 99 Kč
- Počet programů: 37
- Počet zařízení najednou: 1
- Zpětné zhlédnutí: ano, 7 dní
- Výhody: archiv Canal+, slevy na balíčky
8. T-Mobile TV (Magenta TV) – bohatý obsah, ale výhodný hlavně v balíčku
Magenta TV
od T-Mobile (dříve známá jako T-Mobile TV) nabízí velmi širokou programovou nabídku a prémiové funkce, avšak tomu odpovídá i vyšší cena zejména při samostatném pořízení. Základní tarif Magenta TV S Plus zahrnuje 101 televizních kanálů a standardní cena je 199 Kč (po šesti měsících 399 Kč) měsíčně. Magenta TV láká na bohatou videotéku a atraktivní stanice včetně sportovních přenosů (např. Formule 1, Premier League, NHL). Ve vyšších tarifech (M, L, XL) jsou pak navíc zahrnuty služby jako CANAL+, případně předplatné Netflix
, Disney+
nebo HBO Max
v ceně tarifu. Pro základní balíček S Plus však tyto prémiové služby nejsou automaticky součástí.
Magenta TV vyniká možností sledovat obsah až na 6 zařízeních současně bez příplatků, což ocení velké rodiny – nikdo se nehádá o ovladač a každý může sledovat svůj pořad. Samozřejmostí je zpětné přehrávání 7 dní na všech kanálech a možnost nahrávání pořadů až na 30 dní (limit 100 hodin záznamu). Službu lze objednat bez závazku s tím, že smlouva je na dobu neurčitou a lze ji kdykoli zrušit s 30denní výpovědní lhůtou (bez sankcí). Pro zákazníky T-Mobile je Magenta TV cenově výhodnější – pokud již využíváte mobilní tarif či internet od T-Mobile, můžete získat slevu v rámci programu Magenta 1 (2 a více služeb = sleva 10–25 %). Magenta TV tak představuje špičkově vybavenou internetovou televizi, která se ale naplno vyplatí hlavně při kombinaci s dalšími službami T-Mobile.
- Základní balíček: 399 Kč (199 Kč na prvních 6 měsíců)
- Počet programů: 101
- Počet zařízení najednou: 6
- Zpětné zhlédnutí: ano, 7 dní
- Výhody: u vyšších tarifů výhodné balíčky a sportovní přenosy
7. Vodafone TV – internetová televize s Prima+ v ceně
Vodafone TV
je IPTV služba od operátora Vodafone, která vznikla převzetím UPC TV. Nabízí pestrý výběr kanálů a některé bonusy, zejména pro zákazníky Vodafonu. Základní balíček Vodafone TV poskytuje přes 100 programů (cca 107+ kanálů) a při samostatném předplatném vychází na 258 Kč (po sedmi měsících 299 Kč) měsíčně. Pokud však u Vodafonu využíváte i mobilní tarif nebo pevný internet, můžete získat výraznou slevu. V ceně základního tarifu je navíc zahrnuto předplatné Prima+
Premium, tedy přístup k videotéce a online obsahu skupiny Prima bez reklam. Vodafone TV také obsahuje integrovanou videopůjčovnu a podporu populárních aplikací jako HBO Max
, Netflix
či Amazon Prime
přímo v prostředí set-top boxu.
Podobně jako u T-Mobile lze i Vodafone TV sledovat až na 6 zařízeních najednou v rámci jednoho účtu. Samozřejmostí je 7denní zpětné zhlédnutí všech pořadů a možnost nahrávání (standardně až 100 hodin záznamů). Velkým lákadlem je absence závazku – službu si můžete pořídit bez smluvní paušální doby a kdykoli ji zrušit. Vodafone dlouhodobě nabízí také různé promo akce: například HBO na 3 měsíce zdarma či jiné balíčky pro nové zákazníky. Set-top box není povinný – Vodafone TV lze sledovat i přes aplikace (chytrá TV, mobil, tablet) nebo web. Celkově jde o robustní IPTV řešení, které ocení zejména stávající klienti Vodafonu díky cenovému zvýhodnění a propojení služeb.
- Základní balíček: 258 Kč (po 7 měsících 299 Kč)
- Počet programů: 100
- Počet zařízení najednou: 6
- Zpětné zhlédnutí: ano, 7 dní
- Výhody: Prima+ Premium
6. O2 TV / Oneplay – kombinace TV kanálů a obsahu Voyo
Oneplay
kombinuje klasickou internetovou televizi s bohatou knihovnou filmů a seriálů z dílny TV Nova. Základní tarif Oneplay Komfort stojí 199 Kč měsíčně a zahrnuje 68 TV kanálů plus přístup k videotéce o více než 2 000 titulech. Najdete zde všechny hlavní české stanice a k tomu výběr sportovních, filmových a dokumentárních kanálů. Vyšší tarify pak rozšiřují nabídku – balíček Extra Zábava (399 Kč) nabízí 109 kanálů, Extra Sport (599 Kč) obsahuje 106 kanálů s bohatým sportovním obsahem, a nejvyšší tarif Maximum (799 Kč) zahrnuje 150 kanálů a veškerý dostupný obsah. Oneplay tak dokáže pokrýt nenáročné diváky i fanoušky špičkového sportu (exkluzivně nabízí UEFA Ligu mistrů, MotoGP, Formule 1 a další přenosy).
O2 Oneplay základní tarif umožňuje sledování na 1 zařízení současně, nicméně každý tarif lze rozšířit o “Rodinné sledování” za 99 Kč měsíčně, čímž získáte možnost sledovat až na 3 zařízeních. Nejvyšší balíček Maximum má už tuto možnost zahrnutou v ceně (3 streamy naráz). Samozřejmostí je i u O2 TV zpětné zhlédnutí 7 dní na všech kanálech a funkce pauzy či nahrávání (standardně 100 hodin záznamu na 30 dní). Oneplay nemá pevný závazek – služba se hradí měsíčně a lze ji kdykoliv zrušit. Oneplay představuje lákavou kombinaci IPTV a streamovací služby – vedle lineárních kanálů nabízí i exkluzivní obsah (Oneplay Originál) a knihovnu z produkce Voyo, což běžnému divákovi přináší širší možnosti zábavy.
- Základní balíček: 199 Kč
- Počet programů: 68
- Počet zařízení najednou: 1
- Zpětné zhlédnutí: ano, 7 dní
- Výhody: videotéka s 2000+ tituly
5. Telly – spolehlivá internetová televize se sportovní nadílkou
Telly (dříve Digi TV) je moderní IPTV služba, která láká na přehledné rozhraní, stabilní stream a širokou škálu obsahu včetně prémiových sportů. Nabídka Telly se dělí do čtyř hlavních balíčků – Malý, Střední, Velký a Maxi. Základní Malý balíček vychází na 270 Kč měsíčně a obsahuje 71 TV kanálů. Už v této variantě nechybí populární stanice jako Nova, Prima, ČT a další, doplněné třeba o Eurosport nebo vybrané filmové kanály. Střední balíček (480 Kč) rozšiřuje nabídku na 109 kanálů včetně více sportů, filmů a dokumentů. Velký balíček (690 Kč) pak zahrnuje 120 kanálů včetně většiny dostupných prémiových stanic (HBO lze přidat extra) a Maxi (1700 Kč) 138 kanálů. Všechny balíčky mají 7denní archiv a umožňují nahrávání až 100 hodin pořadů (uložení na 30 dní).
Telly si můžete pustit prakticky na čemkoli – aplikace je dostupná pro chytré TV (Android TV, Samsung Tizen, LG WebOS, Apple TV), mobily, tablety, web i herní konzole. Telly umožňuje sledování na 2 zařízeních současně bez příplatku (za příplatek jde rozšířit až na šest zařízení). Telly má v archivu přes 20 000 hodin zábavy od filmů přes seriály až po sportovní záznamy. Služba funguje bez závazku, platí se měsíčně a Telly lze kdykoli zrušit. Noví zákazníci si mohou Telly dokonce vyzkoušet na 7 dní zdarma – po registraci dostanete na zkoušku Střední balíček, abyste si mohli vše otestovat. Telly celkově vyniká spolehlivostí a bohatým sportovním obsahem, díky čemuž patří k oblíbeným IPTV zejména pro sportovní fanoušky, ale nejen pro ně.
- Základní balíček: 270 Kč
- Počet programů: 71
- Počet zařízení najednou: 2
- Zpětné zhlédnutí: ano, 7 dní
- Výhody: archiv s 20 000 hodin filmů, seriálů a sportovních přenosů
4. SWEET.tv – výhodná televize pro celou rodinu bez příplatků
SWEET.TV
patří mezi dynamicky rozvíjející se IPTV platformy, které lákají na kombinaci klasických TV kanálů, bohatého filmového archivu a flexibilních podmínek. Základní tarif S vyjde na 169 Kč měsíčně, populární balíček M pak na 239 Kč měsíčně. V nabídce najdete přes 110 televizních stanic zahrnujících běžné české programy i pestrý výběr zahraničních a tematických kanálů. Výrazným lákadlem služby je integrovaná videotéka s více než 1 000 filmy od velkých hollywoodských studií jako Disney, Paramount či Sony.
Jednou z největších výhod SWEET.TV je možnost sledovat obsah až na 4 zařízeních současně bez jakýchkoli dodatečných poplatků. Samozřejmostí je 7denní zpětné zhlédnutí na většině stanic společně s funkcemi pauzy a přetáčení. Služba funguje zcela bez dlouhodobého úvazku a předplatné lze kdykoli zrušit přímo v uživatelském rozhraní. Pro nové uživatele jsou k dispozici výhodné promo akce, jako je možnost vyzkoušet vyšší balíčky na 14 dní za symbolických 5 Kč.
- Základní balíček: 169 Kč (případně balíček M za 239 Kč)
- Počet programů: 110+
- Počet zařízení najednou: 4
- Zpětné zhlédnutí: ano, 7 dní
- Výhody: videotéka s 1 000+ filmy od světových studií, vyzkoušení na 14 dní za 5 Kč
3. SledovaniTV – všestranná služba s bohatou nabídkou a skvělými funkcemi
SledovaniTV
(respektive Sledování TV) je brněnská IPTV služba, která si získala oblibu díky přívětivé aplikaci a výhodnému poměru ceny a výkonu. Základní balíček S vyjde na 159 Kč měsíčně a nabízí 78 televizních stanic (kompletní české a slovenské základní programy a mnoho zahraničních navíc). Kromě balíčku S má SledovaniTV v nabídce ještě balíček M (259 Kč, 131 kanálů), L (399 Kč, 159 kanálů, včetně některých prémiových) a XL (659 Kč, kolem 189 kanálů včetně všech prémiových filmových, sportovních i erotických stanic). Celkem služba disponuje přes 174 TV kanály všech žánrů – vedle českých a slovenských třeba i populární německé, polské či maďarské. Samozřejmostí je 7denní archiv na většině programů a funkce pauzy, přetáčení či nahrávání. Základní tarif zahrnuje 10 hodin nahrávek až na 30 dní, přičemž vyšší balíčky mají limit navýšen (L 300 h, XL 900 h).
Velkorysá je politika SledovaniTV ohledně zařízení. V ceně služby M jsou 4 zařízení – z toho 2 „hlavní“ zařízení (televize nebo set-top boxy) a 2 mobilní zařízení. Díky tomu můžete aplikaci nainstalovat třeba na dvě televize a dva telefony v rodině. Souběžně je však umožněno sledovat obsah na maximálně 2 zařízeních zároveň (bez ohledu na typ). SledovaniTV funguje bez závazku a lze jej kdykoli vypovědět. Služba je dostupná na široké škále zařízení (Smart TV většiny značek, web, Android/iOS, Apple TV, Android TV boxy atd.) a často ji jako TV službu nabízejí i lokální poskytovatelé internetu. V testech a recenzích vychází SledovaniTV pravidelně velmi dobře – oceňuje se stabilita, intuitivní ovládání a bohatá programová nabídka za rozumnou cenu.
- Základní balíček: 159 Kč
- Počet programů: 78
- Počet zařízení najednou: 1
- Zpětné zhlédnutí: ano, 7 dní
- Výhody: pořady od Starmax a přístup ke 125 internetovým rádiím
2. Lepší.TV – výborná cena a nabídka
Lepší.TV se profiluje jako nízkonákladová internetová telka s nejdelším archivem na trhu. Základní balíček Lepší.TV (tarif MINI) stojí 149 Kč měsíčně a obsahuje 98 TV stanic včetně všech hlavních českých programů. Zpětné přehrávání běží u tohoto tarifu 7 dní, což odpovídá standardu, ovšem vyšší tarify KLASIK a TOP umožňují sledovat pořady až 30 dní, respektive 100 dní zpětně. Právě 100denní archiv je unikátem Lepší.TV – žádná jiná služba u nás zatím takto dlouhé zpětné zhlédnutí nenabízí. Všechny tarify Lepší.TV mají v ceně neomezené nahrávání pořadů do cloudu.
Nevýhodou základní nabídky je, že současně lze sledovat jen na 1 zařízení. Pokud chcete připojit celou rodinu, musíte si dokoupit doplněk „Rodinné sledování“ za 99 Kč měsíčně, se kterým můžete Lepší.TV využívat až na 3 zařízeních současně. I s tímto příplatkem ale vyjde Lepší.TV levněji než mnozí konkurenti. Služba je zcela bez závazku – jednoduše zaplatíte měsíc a když vás omrzí, další už platit nemusíte. Pro nové zákazníky má Lepší.TV skvělou zkušební akci: prvních 10 dní za 1 Kč. Lepší.TV také průběžně rozšiřuje videotéku – aktuálně v ní najdete přes 2 000 filmů, seriálů a dokumentů bez příplatku. V poměru cena a výkon patří Lepší.TV k nejlepším na trhu – za cca 149 Kč získáte solidní porci programů, týdenní archiv (případně 100denní u vyššího tarifu za 309 Kč) a funkce, za které si jinde musíte připlácet. I proto se Lepší.TV v našem žebříčku umisťuje těsně pod vrcholem.
- Základní balíček: 149 Kč
- Počet programů: 98
- Počet zařízení najednou: 1
- Zpětné zhlédnutí: ano, 7 dní
- Výhody: videotéka s 2000 tituly
1. Pecka.TV – nejvýhodnější internetová televize na trhu
Pecka.TV, nový hráč na českém trhu internetové televize, si rychle získal oblibu díky atraktivnímu poměru ceny a obsahu. Služba se zaměřuje na co největší počet kanálů za co nejnižší cenu, což z ní dělá jednu z nejvýhodnějších IPTV služeb. V základním balíčku Zlatá střední získáte 154 kanálů za 249 Kč měsíčně. V nabídce najdete zpravodajství, filmy, seriály, dětské, sportovní i hudební stanice, takže si každý přijde na své. Pro náročnější diváky jsou k dispozici balíčky Plná palba (172 kanálů za 299 Kč) a Pro šest (172 kanálů za 599 Kč a automatické přeskakování reklam na Primě). Tyto vyšší tarify obsahují řadu prémiových kanálů, včetně sportovních lig a filmových stanic. Velkým lákadlem je i možnost sledování Formule 1 již za 299 Kč měsíčně.
Všechny tarify Pecka.TV nabízejí 7denní zpětné zhlédnutí a 100 hodin nahrávek s uchováním po dobu 30 dní. Službu můžete sledovat na chytrých televizorech, mobilních zařízeních, tabletech i v prohlížeči. Balíčky Zlatá střední a Plná palba umožňují sledování na dvou zařízeních současně, zatímco u balíčku Pro šest, je jich šest. Poslední zmíněný balíček navíc umožňuje automatické přetáčení reklam na kanálech TV Prima. Služba je bez závazku, takže ji můžete kdykoli zrušit.
- Základní balíček: 249 Kč
- Počet programů: 154
- Počet zařízení najednou: 2
- Zpětné zhlédnutí: ano, 7 dní
- Výhody: sportovní přenosy
Shrnutí online tv
Při výběru internetové televize záleží na tom, co od služby očekáváte. Pokud hledáte co nejvíce kanálů za co nejnižší cenu, vynikají nové služby jako Pecka.TV či zavedená Lepší.TV.
Nejlevnější internetová televize je právě Skylink, který nabízí základní balíček za 99 Kč a nyní akční balíček za 411 Kč s 3 videotékami (HBOX MAX, Canal+ a Apple TV+). Pro fanoušky české tvorby se velmi hodí i nabídka SledovaniTV balíček M za 1 Kč s bonus službou XL (Prima+ Premium), sledování HBO a HBO Max na 30 dní zdarma.
Jestliže preferujete špičkový sport a nevadí si připlatit, sáhnete spíše po Telly nebo vyšších tarifech O2 TV. Pro komplexní televizní zážitek kombinovaný se streamovací videotékou zase může být ideální OnePlay od O2.
Naprostou většinu zmíněných služeb lze navíc bezplatně nebo symbolicky vyzkoušet – ať už na pár dní, či týdnů – takže není nic snazšího než otestovat, která internetová televize padne právě vám. Mimochodem, pokud nemáte chytrou televizi, stále můžete IPTV služby pohodlně využívat. Stačí propojit televizi pomocí kabelu s počítačem – jakmile je obrazovka sdílena, stačí na počítači spustit aplikaci nebo webové rozhraní poskytovatele IPTV a obsah se začne přehrávat na větší obrazovce. Jedná se o rychlé a dostupné řešení, které umožňuje sledovat nabídku i na starších televizích bez nutnosti pořizování dodatečných zařízení (např. v podobě TV boxů).
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Zdroj: Kinobox