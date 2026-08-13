Prostřeno hlásí návrat a zásadní změnu pravidel, která zasáhne do bodování

Televizní obrazovky opět provoní oblíbená kulinářská soutěž Prostřeno!. Amatérští kuchaři se už sedmnáctým rokem pustí do boje o peněžitou výhru a přízeň svých soupeřů. Diváci se dočkají prověřených formátů i velkých změn v samotném základu pořadu. Na televizní stanici Prima startují premiérové díly těsně před koncem prázdnin.
Změna pravidel u bodování
Podzimní sezona nejdéle vysílané české reality show slibuje velkou novinku. Tvůrci upravili systém hlasování a zúčastnění hostitelé nově rozdělují body zvlášť za samotné vaření a zvlášť za celkovou atmosféru u stolu. Kuchtíci mohou díky tomu získat až dvojnásobek bodů oproti minulým ročníkům. Tato úprava velmi pravděpodobně zamíchá s plány mnoha taktiků.
Ostré lokty možná nebudou pro dosažení vítězství stačit a do popředí se dostane schopnost vytvořit příjemné prostředí pro pozvané hosty. Na stolech se postupně objeví tradiční domácí kuchyně i odvážnější gastronomické experimenty. Jídelníčky zahrnou vegetariánskou nebo veganskou stravu a pokrmy inspirované Indií, Itálií a Španělskem. Chybět nebude ani poctivé myslivecké menu.
Oblíbené dezerty a netradiční menu
Sladkou tečkou na závěr velmi často bývají cheesecaky, brownies a všemožné variace z mascarpone. Oproti tomu klasickou koprovou omáčku hostitelé připravují zcela výjimečně a před kamerami se uvařila jen několikrát. Součástí každého večera i nadále zůstává obávaný úkol týdne. Soutěžící na něj mnohdy v zápalu boje zapomínají nebo ho pro jistotu úmyslně vynechávají.
Běžné díly občas doplní speciální vydání s VIP tvářemi, které poodhalí své umění u rozpálené plotny. Během uplynulých let produkce vyplatila úspěšným hostitelům už bezmála padesát milionů korun. Pořad za dobu své existence zanechal nesmazatelnou stopu v běžné české mluvě. Lidé si oblíbili a převzali vtipné výrazy jako šmejděníčko šmejdění nebo číský dort.
Podzimní vysílací schéma
Nové epizody kulinářské show Prostřeno! startují v pondělí 24. srpna. Televize Prima je uvede každé všední odpoledne na své hlavní stanici. Předplatitelé platformy prima+ dostanou celou pětici nových dílů vždy najednou v pondělí.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (fresh.iprima).