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Prostřeno hlásí návrat a zásadní změnu pravidel, která zasáhne do bodování

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Prostřeno! vstupuje do sedmnáctého ročníku s velmi výraznou úpravou pravidel. Nový systém hodnocení zkomplikuje cestu za lákavou výhrou.
Prostřeno! se vrací na obrazovky

Prostřeno! se vrací na obrazovky

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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