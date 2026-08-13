Dnes v noci nikdo spát nebude. V 00:25 odpálí Nova Cinema brutální napínavý nářez

Je čtvrtek večer a vy cítíte, jak z vás pomalu odchází energie po dalším náročném týdnu. Hlava vám ještě bzučí od pracovních povinností a tělo volá po odpočinku. Jenže místo nudného seriálu nebo sociálních sítí si zasloužíte něco, co vás doopravdy pohltí – psychologický thriller s rozpočtem přes 40 milionů dolarů, kde dvě herecké legendy svádějí souboj na život a na smrt. Film, který vás přikuje k obrazovce a nenechá vydechnout. A to nejlepší? Jeho identita zůstává zatím tajemstvím.
Když se špičkový lovec stane bezmocnou kořistí
Elitní policejní specialista čelí nejhorší noční můře svého života. Jeho parťák je nalezen mrtvý a všechny nastražené důkazy ukazují přímo na něj. Obvinění z vraždy a zpronevěry penzijního fondu jsou tak neprůstřelná, že vnitřní inspekce nepochybuje o jeho vině.
V bezvýchodné situaci se rozhodne k šílenému kroku a vezme rukojmí přímo v sídle policie. Uzavřen v mrakodrapu ví, že skuteční vrahové nosí stejné uniformy jako on. Nemůže věřit nikomu z místního sboru, a proto požaduje jediného člověka, který stojí mimo místní mocenské struktury – cizího, chladnokrevně uvažujícího vyjednavače. Začíná psychologická šachová partie na život a na smrt.
Legendární Vyjednavač: Když se střetnou Samuel L. Jackson a Kevin Spacey
Tento geniální koncept přinesl divákům v roce 1998 kultovní snímek Vyjednavač (The Negotiator). V režii F. Garyho Graye se v hlavních rolích představili fenomenální Samuel L. Jackson jako obviněný Danny Roman a neméně skvělý Kevin Spacey jako jeho protihráč Chris Sabian. Od světové premiéry tohoto napínavého thrilleru uplynulo již neuvěřitelných 28 let, ale jeho intenzita dodnes neztratila nic ze své síly.
Chemie mezi ústřední dvojicí povyšuje film na absolutní vrchol žánru. Uznávaný filmový kritik Emanuel Levy z Variety tehdy poznamenal: „Spojení Kevina Spaceyho a Samuela L. Jacksona, bezpochyby dvou nejlepších herců jejich generace, do rolí, které jim dokonale sedí, je chytrý tah a nejlepší prvek tohoto thrilleru inspirovaného skutečnými událostmi.“
Skutečné drama na pozadí a hollywoodské mýty
Scénář, který napsali James DeMonaco a Kevin Fox, čerpal z reálných základů. Snímek byl volně inspirován skutečným skandálem s policejním penzijním fondem v St. Louis z roku 1988. Tehdejší policista Anthony D. Daniele vzal jako rukojmí Johna Franka, viceprezidenta policejní rady, který podvod odhalil.
Na rozdíl od filmového hrdiny, který je zcela nevinnou obětí spiknutí, byl však skutečný policista Daniele prokazatelně vinen ze zpronevěry a úplatkářství. Jednal z čisté msty po svém odsouzení k osmi letům vězení.
Kolem filmu se dodnes pojí také finanční mýty. Zatímco různá média často uvádějí zaokrouhlený rozpočet 50 milionů dolarů, oficiální účetní výkazy odhalují, že skutečný rozpočet činil 43,5 milionu USD. Snímek se přesto zapsal do historie americké kinematografie jako projekt s nejvyšším produkčním rozpočtem, jaký byl do té doby svěřen afroamerickému režisérovi.
Unikátní metoda natáčení a precizní příprava
Aby byl souboj mozků naprosto autentický, zvolili tvůrci neobvyklé postupy. Během natáčení telefonických rozhovorů Kevin Spacey neseděl nečinně v šatně. Osobně stál mimo záběr přímo na place a naživo předříkával své repliky Samuelu L. Jacksonovi do sluchátka. Jackson díky tomu mohl reagovat s naprosto přirozenou dynamikou a emocemi.
Scénáristé strávili měsíce konzultacemi s elitními vyjednavači SWAT v Los Angeles a Chicagu. Herci prošli intenzivním výcvikem v psychologii vyjednávání. Tento důraz na detail diváci dodnes oceňují.
Slova jednoho z věrných fanoušků mluví za vše: „Jde o skvělý film s inteligentním scénářem, kombinaci krimi thrilleru a psychologického dramatu, vše říznuté střídmou porcí akce. Herecké obsazení se obzvlášť povedlo, perfektní výkony ústřední dvojice a ostatním hercům není co vytknout.“
Zajímavostí také je, že role byly původně psány pro Sylvestera Stalloneho a Kevina Spaceyho. Když však Stallone z projektu odstoupil, Spacey se rozhodl převzít roli vyjednavače Sabiana a postava Dannyho Romana byla přepsána přímo pro Samuela L. Jacksona.
Hodnocení, která mluví jasnou řečí
Vyjednavač si na ČSFD drží solidních 80 %, na IMDb pak 7,3/10. Celosvětové tržby dosáhly 88 milionů dolarů, což z něj sice neudělalo kasovní trhák, ale potvrdilo jeho status kultovního thrilleru pro náročnější publikum. Diváci oceňují především inteligentní scénář, herecké výkony a napětí, které neopadá ani po opakovaném zhlédnutí.
Film získal nominaci na cenu NAACP Image Award za nejlepší film a Samuel L. Jackson byl nominován za nejlepší mužský herecký výkon. Kritici vyzdvihovali především psychologickou hloubku a autenticitu dialogů.
Zdroj: youtube.com
Nenechte si ujít noční psychologickou bitvu
Pokud si chcete tento legendární souboj dvou hereckých gigantů připomenout nebo ho zažít poprvé, máte jedinečnou příležitost. Snímek se vrací na české televizní obrazovky. Nalaďte si stanici Nova Cinema v pátek 14. srpna (v noci ze čtvrtka na pátek) přesně v 00:25.
Připravte se na noc plnou napětí, kde každé slovo může rozhodnout o životě a smrti. A teď nám řekněte – dokázali byste v takové situaci zachovat chladnou hlavu, nebo byste podlehli tlaku?
Zdroje článku: csfd.cz, kinobox.cz, Wikipedie, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová