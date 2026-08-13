Neobvyklou barvou jazyka se nám tělo snaží říct, že s ním není něco v pořádku a hrozí mu vážné zdravotním problémy

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Neobvyklou barvou jazyka se nám tělo snaží říct, že s ním není něco v pořádku a hrozí mu vážné zdravotním problémyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Obvyklá barva jazyka je samozřejmě červená. Můžeme říci, že někdo má světlejší jazyk, někdo tmavší, proto se jako normální barevné variace standardně uvažují odstíny růžové a červené barvy.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...Všechny články tohoto autora →
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