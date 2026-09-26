Vyjádření Russella, Verstappena a Hadjara po VC Ázerbájdžánu

George Russell (1.)
Timo Glock: „Georgi, ten obrovský úsměv je všeříkající. Vypadalo to jako jednoduchá sobotní projížďka po Baku, ale na konci se to přiostřilo. Proveď nás těmi koly.”
George Russell: „Je úžasné být zase na tom nejvyšším pódiovém stupínku. Chtěl bych poděkovat týmu, že ve mě neustále věří, i když si procházím těžším obdobím, pomáhají mi tím projít a jsem na tenhle víkend velmi pyšný. První polovinou závodu jsem hezky proplul, udělal jsem si náskok a pak přišel safety car a restart. Když jsem za sebou viděl Maxe, tak jsem věděl, že to nebude jednoduché. Jel úžasně a když vyvěsili žlutou vlajku, pustil jsem plyn a když jsem ho přidal, neměl jsem turbo, takže to nejelo. Max mě málem před čárou dojel. To by byla opravdu škola. Byl to celkově skvělý víkend.”
Timo Glock: „Vypadalo to, že jsi byl tento víkend od prvního kola sebevědomý. Co se změnilo, že máš najednou takový výkon v autě?”
George Russell: „Asi je to o zkušenostech s jízdním stylem, který jsem si teď přivlastnil. Od letní přestávky jsem každý závod nacházel silné stránky a přijdu si více sám sebou, takže to je skvělé.”
Max Verstappen (2.)
Timo Glock: „Maxi, to byla zase jízda, z osmého na druhé místo. Chyběly ti jen dvě desetiny. Jaké to je být zase na pódium a mít šanci zase dostávat George pod tlak?”
Max Verstappen: „Měli jsme dobrý závod. První stint na střední pneumatice byl těžší, ale i přesto jsme se na nich dostali na třetí místo. Po restartu jsme získali druhé místo a pak už jsem byl jen sekundu mimo. V posledním kole ztratil George v jedné zatáčce trochu výkonu, takže jsem ho dohnal. Na cílové rovince jsem se dostal blízko, ale nestačilo to.”
Timo Glock: „Maxi, dal jsi do toho všechno. Párkrát jsi se dotknul zdi. Když se to stalo naposledy, bylo to už na hraně, nebo to bylo ještě pod kontrolou?”
Max Verstappen: „Bylo to OK. Víc jsem si tam najel, ale pneumatiky byly v pohodě.”
Isack Hadjar (3.)
Timo Glock: „Isacku, to je comeback. Šest týdnů jsi byl mimo F1 a hned máš pódium. Jak moc jsi šťastný? Dvojité pódium pro Red Bull.”
Isack Hadjar: „Jsem šťastný. Bylo to dlouhých šest týdnů od té doby, co jsem se zranil a teď už bylo na čase se vrátit, cítil jsem se silný a tento víkend jsem to bral kousek po kousku. Je to trať, kde lehko skončíte ve zdi. To jsem opravdu nepotřeboval, abych zase nabral sebevědomí, takže jsem na to šel pomalu a dovedlo mě to až sem. Jsem velmi spokojený s tímhle pódiem, které jsem získal čistě tempem, mám z toho velkou radost.”
Timo Glock: „A je tvoje zápěstí po celém tom závodě v pohodě? Změnilo se něco? Muselo se ti ulevit, že můžeš pokračovat v sezóně.”
Isack Hadjar: „Teď jsem naprosto spokojený, i když to zápěstí teď moc necítím. Těším se, až zase začneme pořádně závodit, máme nabitý kalendář a nemůžu se dočkat, až budeme v Sepangu.