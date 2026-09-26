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Vyjádření Russella, Verstappena a Hadjara po VC Ázerbájdžánu

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Ve Velké ceně Ázerbájdžánu 2026 dojel na prvním místě George Russell. O necelé dvě desetiny za ním dojel Max Verstappen. Na třetím místě se umístil Isack Hadjar. Jak se po závodě vyjádřili?
Vyjádření Russella, Verstappena a Hadjara po VC Ázerbájdžánu

Vyjádření Russella, Verstappena a Hadjara po VC Ázerbájdžánu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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