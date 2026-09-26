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Pražský arcibiskup by v Česku rád přivítal papeže Lva XIV.

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Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl by byl rád, kdyby Česko v příštích letech navštívil papež Lev XIV. V rozhovoru řekl, že se nabízí několik výročí hlavně v letech 2028 a 2029, se kterými by se cesta mohla spojit.
Pražský arcibiskup by v Česku rád přivítal papeže Lva XIV.

Pražský arcibiskup by v Česku rád přivítal papeže Lva XIV.

Zdroj: Arcibiskupství pražské
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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