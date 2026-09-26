Pražský arcibiskup by v Česku rád přivítal papeže Lva XIV.Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pražský arcibiskup by v Česku rád přivítal papeže Lva XIV.
Praha má za sebou mimořádně teplé léto. Od května do září letošního roku meteorologové zaznamenali 29...
Obyvatelé Prahy 9 budou moci od 1. října využívat bezplatnou online lékařskou pohotovost prostřednictvím...
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Hokejisté Sparty po dvou porážkách za sebou zabrali a v zápase 4. kola extraligy vyhráli na ledě Litvínova...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →