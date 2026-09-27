Pražský okruh u Slivence se kvůli usazení nosníku na dvě hodiny uzavřePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pražský okruh u Slivence se kvůli usazení nosníku na dvě hodiny uzavře
Pražští hasiči zasahují ve Francouzské ulici u požáru bytu, který si vyžádal vyhlášení druhého stupně...
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl by byl rád, kdyby Česko v příštích letech navštívil papež Lev XIV. V...
Centrem Prahy dnes prošel průvod na podporu neslyšících, do kterého se zapojily desítky lidí. Akce byla...
Praha má za sebou mimořádně teplé léto. Od května do září letošního roku meteorologové zaznamenali 29...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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