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V Dejvicích vznikla veřejná technická dílna. Propojí studenty, školy i zkušené řemeslníky

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V podchodu pod Prašným mostem v Praze 6 se otevřel nový Lab Dejvice, veřejně přístupná technická dílna určená studentům, školám i široké veřejnosti. Nabídne zázemí pro práci s moderními technologiemi, výrobu prototypů, opravy nebo 3D tisk a má přispět k většímu zájmu o technické obory.
V Dejvicích vznikla veřejná technická dílna. Propojí studenty, školy i zkušené řemeslníky

V Dejvicích vznikla veřejná technická dílna. Propojí studenty, školy i zkušené řemeslníky

Zdroj: MČ Praha 6
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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