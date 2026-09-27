V Dejvicích vznikla veřejná technická dílna. Propojí studenty, školy i zkušené řemeslníkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Dejvicích vznikla veřejná technická dílna. Propojí studenty, školy i zkušené řemeslníky
Národní technické muzeum rozšířilo své sbírky o mimořádně cenný exponát. Do jeho vlastnictví nově přešel...
Pražští hasiči zasahují ve Francouzské ulici u požáru bytu, který si vyžádal vyhlášení druhého stupně...
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl by byl rád, kdyby Česko v příštích letech navštívil papež Lev XIV. V...
Centrem Prahy dnes prošel průvod na podporu neslyšících, do kterého se zapojily desítky lidí. Akce byla...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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