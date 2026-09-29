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Vémola ukázal na zásadní chybu Vosgröneho. Udělal ji ještě před zápasem

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Karlos Vémola porazil Frederica Vosgröneho ve druhém kole na TKO. Po zápase upozornil na rozhodnutí, které podle něj Němci před největším duelem kariéry zbytečně zkomplikovalo situaci.
Vémola ukázal na zásadní chybu Vosgröneho. Udělal ji ještě před zápasem

Vémola ukázal na zásadní chybu Vosgröneho. Udělal ji ještě před zápasem

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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