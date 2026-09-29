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Ruská pistole Spyder 2.0 chytá drony do sítě na 30 metrů: na zamíření a výstřel zbývá sotva 1,5 sekundy

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Ruská armáda zkouší vybavit pěchotu zbraní, která letící dron zamotá do sítě. Ovládat ji má po krátkém výcviku prakticky každý voják a na rozdíl od rušiček má zabrat i na stroje vedené po optickém vlákně. Háček je v čase, který voják na výstřel má.
Ruská pistole Spyder 2.0 chytá drony do sítě na 30 metrů: na zamíření a výstřel zbývá sotva 1,5 sekundy

Ruská pistole Spyder 2.0 chytá drony do sítě na 30 metrů: na zamíření a výstřel zbývá sotva 1,5 sekundy

Zdroj: Foto: Andrey Korchagin from St. Petersburg, Russia - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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