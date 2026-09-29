Gaethje má v UFC víc bonusů než zápasů. Drží unikátní rekordPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Gaethje má v UFC víc bonusů než zápasů. Drží unikátní rekord
Frédéric Vosgröne po první porážce profesionální kariéry otevřeně pojmenoval, co mu duel s Karlosem Vémolou...
Josh Hokit odpověděl Alexandru Volkovovi na posměšky kvůli titulové šanci. Ruského těžkotonážníka napadl...
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Kerim Engizek se ani po dvou porážkách s Krzysztofem Jotkem nechce rivality vzdát. Bývalý šampion znovu...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →