Byl dobrý jenom ke stažení Chromu, přesto Internet Explorer stále žije a odmítá zemřít. Bylo stanoveno nové datum

„Internet Explorer je dobrý jen ke stažení Chromu.“ Tenhle vtip koluje internetem už přes dvacet let, databáze Know Your Meme ho datuje do let 2004–2005, kdy uživatelé frustrovaní pomalostí a zastaralostí IE hromadně přecházeli na Firefox. Microsoft sám tuto pověst ironicky reflektoval kampaní v roce 2012, ve které připustil, že jeho prohlížeč může sloužit jako startovací rampa pro konkurenci. Jenže navzdory všem vtipům a oficiálnímu ukončení podpory desktopového Internet Exploreru 11 v červnu 2022 je jeho technologické jádro stále naživu. Přežívá jako takzvaný IE Mode v prohlížeči Microsoft Edge, tedy kompatibilní režim, který využívá vykreslovací technologii Internet Exploreru 11 založenou na MSHTML/Tridentu. A Microsoft stále uvádí, že tento režim bude podporovat minimálně do roku 2029. Zároveň slibuje, že před jeho skutečným koncem dá organizacím alespoň roční varování předem. Nejde tedy o nové datum definitivního konce, ale o znovu potvrzený minimální horizont podpory.
Co přesně přežilo a co je mrtvé
Tady je klíčové rozlišit tři věci, které se snadno smíchají. Zaprvé: desktopová aplikace Internet Explorer 11 pro běžné edice Windows 10 je mrtvá. Podpora skončila 15. června 2022 a aktualizací z února 2023 byl IE11 na některých systémech trvale vypnut a jeho používání přesměrováno do Edge. Zadruhé: vykreslovací technologie MSHTML/Trident, tedy technologické srdce IE, nezanikla. Microsoft ji záměrně zachoval uvnitř Edge jako takzvaný IE Mode. Zatřetí: některé verze Windows Server a další specifické edice mají vlastní životní cykly podpory, takže jejich situace se může od běžného Windows 10 lišit.
Pro běžného uživatele je IE skutečně mrtvý. Nikdo si ho běžně nestahuje a nikdo by ho neměl používat jako hlavní prohlížeč. Pro podnikové IT je to ale jiný příběh. IE Mode funguje jako kompatibilní režim uvnitř Edge: moderní weby vykresluje Chromium, zatímco vybrané weby a aplikace se otevírají pomocí vykreslovacího enginu Internet Exploreru. Podporuje například starší document modes, Enterprise Mode a ActiveX, tedy technologie, na kterých stále závisejí některé starší firemní aplikace.
Proč Microsoft drží při životě technologii, kterou všichni pohřbili
Odpověď je prostá: technický dluh. Řada organizací, od bank přes státní správu po průmyslové podniky, provozuje interní systémy postavené na specifikách Internet Exploreru. ActiveX komponenty, proprietární document modes a další starší technologie. Přepsat takovou aplikaci není otázka týdnů, ale často měsíců až let.
Konkrétní český příklad? Správa železnic. Ve smluvní dokumentaci z roku 2023 uvádí, že její aplikace EVYDO2 je po konci podpory IE nadále provozována v režimu zpětné kompatibility v Microsoft Edge a že tento stav je „dočasný a dlouhodobě neudržitelný“. Veřejný kompletní seznam českých firem závislých na IE Mode neexistuje, site listy bývají interní záležitostí každé organizace. Samotný fakt, že Microsoft dlouhodobě udržuje pro IE Mode samostatnou migrační a kompatibilitní infrastrukturu, ale ukazuje, že starších aplikací je stále dost na to, aby tento režim měl pro podniky význam.
Co by měly firmy udělat, než vyprší čas
Microsoft nestanovuje právní povinnost migrovat do roku 2029. Stanovuje minimální horizont podpory, za který už nemůže garantovat další fungování IE Mode. Výslovně přitom uvádí, že před jeho ukončením poskytne nejméně roční upozornění.
Doporučený postup pro firemní IT je poměrně konkrétní:
- Inventarizovat závislosti – pomocí Enterprise Site Discovery odhalit weby využívající legacy document modes, ActiveX a další technologie závislé na Internet Exploreru.
- Označit kritické aplikace – rozlišit, které systémy jsou pro provoz nezbytné a které lze jednoduše nahradit.
- Zvolit modernizační cestu – u každé položky rozhodnout mezi aktualizací, přesunem na jinou platformu, nahrazením hotovým řešením nebo kompletním přepsáním.
- Průběžně spravovat site listy – v Microsoft Edge lze prostřednictvím Enterprise Site List Manageru vytvářet a upravovat seznam webů, které se mají otevírat v IE Mode. Microsoft doporučuje centrálně spravovat podnikový seznam a nespoléhat dlouhodobě na lokální seznamy uživatelů.
- Využít App Assure – Microsoft nabízí pomoc s konfigurací IE Mode a řešením problémů s kompatibilitou. Samotný přepis starých webů ale za zákazníka neudělá.
Není stanoven pevný konec
Formulace „minimálně do roku 2029“ je záměrně otevřená. Microsoft si nechává prostor podle životního cyklu podporovaných verzí Windows i podle reálného tempa podnikových migrací. Firma nechce slibovat přesné finále pro technologii, jejíž skutečné dožití závisí také na podporovaných operačních systémech a tempu přechodu zákazníků na moderní webové aplikace. Jisté je, že Microsoft dnes garantuje podporu IE Mode minimálně do roku 2029 a před jeho ukončením má organizacím dát nejméně roční upozornění.
Zajímavý detail na závěr: IE Mode není čistě firemní záležitost. Od Edge verze 141 si i běžný uživatel na nefiremním zařízení může ručně přidat konkrétní stránku do seznamu stránek pro IE Mode přes nastavení prohlížeče. Internet Explorer je oficiálně mrtvý prohlížeč, jehož technologie ale stále žije uvnitř Edge. A podle současného závazku Microsoftu tam zůstane minimálně do roku 2029.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda