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Slováci nezískali proti Kazachstánu ani bod. Teď chtějí v Košicích přepsat trapnou kapitolu svého fotbalu

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Slovenský fotbal má v paměti červen 2022 jako jizvu, která se pořád špatně vysvětluje. Dvě porážky s Kazachstánem, odvolaný trenér, třetí místo ve skupině za soupeři, které měl národní tým přehrát se zavřenýma očima. V úterý 29. září 2026 přichází v Košicích šance ten příběh konečně přepsat.
Slováci nezískali proti Kazachstánu ani bod. Teď chtějí v Košicích přepsat trapnou kapitolu svého fotbalu

Slováci nezískali proti Kazachstánu ani bod. Teď chtějí v Košicích přepsat trapnou kapitolu svého fotbalu

Zdroj: ŠK Slovan Bratislava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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