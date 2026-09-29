Slováci nezískali proti Kazachstánu ani bod. Teď chtějí v Košicích přepsat trapnou kapitolu svého fotbalu

Bilance slovenské reprezentace proti Kazachstánu v soutěžních zápasech zní neuvěřitelně: nula bodů ze dvou duelů. 6. června 2022 prohrál tým Štefana Tarkoviče v Trnavě 0:1, gól padl ve 26. minutě a přes veškerý tlak po přestávce se Slovensko nedokázalo prosadit. O týden později, 13. června v tehdejším Nur-Sultanu, přišla porážka 1:2, kterou SFZ sám popsal jako „mráz z východu“: bezradný první poločas, hrubé chyby v obraně, výsledek, po kterém se nedalo nic zlehčovat. Den po domácí porážce výkonný výbor svazu Tarkoviče odvolal. Kazachstán skupinu C3 vyhrál, postoupil do Ligy B. Slovensko zůstalo třetí, za Kazachstánem i Ázerbájdžánem.
Čtyři roky a stejný soupeř
Teď, po čtyřech letech, se obě reprezentace potkávají znovu. Tentokrát ve 2. kole Ligy národů 2026/27, ve skupině, která se jmenuje úplně stejně, C3. Slovensko do ní vstoupilo výhrou 2:0 nad Moldavskem v Prešově a jde do úterního zápasu jako jediný tým se třemi body. Kazachstán na Faerských ostrovech jen remizoval 1:1.
Papírově je situace jasná. Slovensko figuruje v žebříčku FIFA na 45. místě, Kazachstán na 111. Kvalitativní převahu přiznal i kazašský trenér John van ‚t Schip. Jenže papír vypadal podobně i v červnu 2022, a výsledek mluvil jinak.
Weissova veřejná sázka
Vladimír Weiss před zápasem s Moldavskem řekl nahlas to, co se od trenéra v Lize C čeká: „Skupinu musíme vyhrát.“ Ve formátu ročníku 2026/27 to znamená přímý postup do Ligy B. Druhý tým půjde do baráže, třetí a čtvrtý zůstanou v Lize C, sestup do Ligy D nehrozí. Hra je tedy výhradně o postup.
Na tiskové konferenci před zápasem s Kazachstánem Weiss přidal důležitý detail: „Máme respekt, ale nebojíme se.“ Upozornil na kazašskou disciplínu, nasazení „na doraz“ a schopnost hrát do prostoru po zisku míče. Prakticky ale měl k dispozici kompletní kádr z moldavského zápasu, navíc se na sraz vrátili Mario Sauer a Hugo Pavek. Jediná výrazná absence: Matúš Bero vypadl kvůli únavové zlomenině chodidla ještě před začátkem srazu.
Co ukázal zápas s Moldavskem
Výhra 2:0 dodala klid, ale ne euforii. První gól přišel po hlavičce Ivana Schranze; UEFA ho vede jako vlastní gól moldavského obránce Gherasimencova, SFZ přisuzuje akci Schranzovi. Druhý zásah obstaral Ondrej Duda z penalty. Dominik Greif udržel čisté konto, Lukáš Haraslín patřil k nejaktivnějším hráčům v útočné fázi. Schranz nastoupil v netradiční roli pravého beka, což naznačuje Weissovu ochotu experimentovat se sestavou.
Leo Sauer, čerstvá posila Stuttgartu, sám přiznal, že se teprve dostává do zápasové formy. Proti Kazachstánu ale bude potřeba víc než solidní výkon, bude potřeba dominance, která v červnu 2022 chyběla.
Proč nejde jen o tři body
Výhra by znamenala šest bodů po dvou kolech a téměř jistou výchozí pozici pro boj o první místo. Porážka by naopak poslala Kazachstán minimálně na čtyři body a Slovensko by zůstalo na třech, a hlavně by se znovu otevřel starý příběh. Ten, ve kterém Slovensko na Kazachstán prostě nemá.
Podle nás je tohle jádro úterního večera. Bodový dopad jednoho zápasu ve čtyřčlenné skupině Ligy C není sám o sobě dramatický. Ale symbolický rozměr ano. Pokud Slovensko nezvládne ani druhý domácí pokus po čtyřech letech, Weissova teze o povinném vítězství ve skupině se promění v prázdnou frázi dřív, než soutěž pořádně začne.
SFZ v pondělí hlásil 8 100 prodaných vstupenek, odhad návštěvy se pohyboval mezi devíti a deseti tisíci. Košická futbalová aréna, brány od 18:45, výkop ve 20:45. Přímý přenos na STVR Šport od 20:15.
Červen 2022 zanechal na slovenském fotbale stopu, která přetrvala dvě trenérské éry. V úterý večer má Weissův tým příležitost ji konečně překrýt; ne slovy, ale výsledkem na domácí trávě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner