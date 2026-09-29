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Magnet velikosti zrnka písku čeká na dotek temné hmoty. Poznal by pohyb menší než atom

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Některé experimenty hledající temnou hmotu váží tuny a ukrývají se hluboko pod zemí. Fyzikové z Rice University zkusili opačný extrém. Nad supravodičem nechali levitovat magnet o velikosti zrnka písku a téměř dokonale ho izolovali od okolí. Pokud by kolem prolétl správný typ temné hmoty, stačilo by nepatrné „ťuknutí“.
Magnet velikosti zrnka písku čeká na dotek temné hmoty. Poznal by pohyb menší než atom

Magnet velikosti zrnka písku čeká na dotek temné hmoty. Poznal by pohyb menší než atom

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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