Fialky přestanou kvést, když jim chybí jedna věc. Zkušené pěstitelky ji rozpustí ve vodě a kvetení se vrátí do 14 dnů

Africké fialky, vědecky známé jako
Saintpaulia, patří mezi nejoblíbenější a nejkrásnější pokojové rostliny. Jsou známé svými nádhernými a téměř celoročně se vyskytujícími květy. Ačkoli je péče o africké fialky poměrně snadná, vyžadují správnou a pravidelnou výživu. S tou vám může pomoci hnojení kvasinkami. Příprava hnojiva na bázi kvasnic
Vytvoření
účinného a na živiny bohatého roztoku pro africké fialky je jednoduchý proces, který může výrazně podpořit jejich růst a kvetení. Zde je návod krok za krokem: 1 polévková lžíce suchých kvasnic 10 litrů vlažné vody 30 g cukru
V nádobě smíchejte 1 polévkovou lžíci sušeného droždí, 10 litrů vlažné vody a 30 gramů cukru. Směs důkladně promíchejte, aby se droždí a cukr zcela rozpustily. Po smíchání nechte roztok chvíli odstát, aby se kvasnice aktivovaly a cukr se zcela rozpustil.
Po této době je hnojivo třeba naředit – jednoduše proto koncentrovanou směs kvasinek smíchejte se stejným množstvím vody. To znamená, že na každý jeden díl koncentrované směsi kvasinek přidáte jeden díl vody. Toto ředění v poměru 1:1 zajistí, že vaše africké fialky dostanou správnou koncentraci živin. Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud chcete, aby vám pokojové fialky dělaly radost po mnoho měsíců, musíte jim dopřát tu správnou výživu Zalévání afrických fialek kvasinkami
Roztok použijte místo běžné zálivky. Četnost hnojení se pak může lišit v závislosti na konkrétních potřebách rostlin a podmínkách prostředí. Jako obecné vodítko lze uvést následující:
V zimních měsících, kdy je rychlost růstu pomalejší, můžete fialky hnojit jednou měsíčně. V létě, kdy rostliny aktivně rostou a kvetou, můžete frekvenci hnojení zvýšit na jednou týdně.
Je důležité, abyste africké fialky tímto roztokem na bázi kvasnic nepřehnojovali. Nadměrné hnojení může vést k menšímu počtu květů a příliš bujnému růstu listů. Sledujte rostliny a podle jejich reakce upravte frekvenci hnojení podle potřeby.
Hnojení kvasinkami je pro všechny pokojové rostliny doslova zázrakem z nebes Zdroj fotografie: Freepik Jaké další pokojovky si zamilují kvasnice
A pokud vám hnojivo zbude, určitě se nebojte dopřát ho i jiným pokojovým rostlinám. Obzvláště si ho oblíbí tyto:
žumen ( Cissus alata) africká kopřiva alias pochvatec ( Coleus) břečťan popínavý ( Hedera helix) poděnka pruhovaná ( Tradescantia zebrina) lopatkovec ( Spathiphyllum) neboli toulcovka dracéna ( Dracaena) zamioculcas ( Zamioculcas zamiifolia) tlustice ( Crassula ovata, dříve portulacea) pepřinec okrouhlolistý ( Peperomia obtusifolia) kolumnea ( Columnea gloriosa) eschynantus ( Aeschynanthus speciosus) toulitka ( Anthurium andraenanum)
VIDEO Spousta rostlin – včetně afrických fialek – se dá jednoduše množit řízkováním. Podívejte se, jak na to
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři