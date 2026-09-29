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Fialky přestanou kvést, když jim chybí jedna věc. Zkušené pěstitelky ji rozpustí ve vodě a kvetení se vrátí do 14 dnů

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Hnojení kvasinkami je pro všechny pokojové rostliny doslova zázrakem z nebes. Ve správné koncentraci se postará o kvetení nejen fialek.
Proč africká fialka nekvete

Proč africká fialka nekvete

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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