Milionové spory, nejistá místa Čechů a hvězdy bez smlouvy. Co poutá pozornost před startem NHL

Dvanáct dnů. Tolik času měly týmy hrající v úterý 29. září úvodní zápas od prvního tréninku na ledě po finální soupisku. Nová kolektivní smlouva mezi NHL a hráčskou asociací zkrátila přípravné období na pouhé čtyři předzápasy místo dřívějších šesti až osmi, a každé neuzavřené jednání, každý den bez podpisu se rázem počítal dvojnásob. Liga vstupuje do historicky prvního 84zápasového ročníku, platový strop narostl na 104 milionů dolarů, a přesto se ještě den před startem řešilo, kdo vlastně nastoupí.
Milionové tahanice: co se stihlo a co ne
Největší kontraktní drama léta mělo jméno Adam Fantilli. Jednadvacetiletý centr Columbusu kvůli vyjednávání zmeškal prvních osm dnů kempu a šestiletou smlouvu na 82,5 milionu dolarů podepsal až 25. září, čtyři dny před prvním buly. Jason Robertson z Dallasu byl rychlejší: roční kontrakt na 12 milionů dolarů uzavřel už 22. července a arbitráži se vyhnul. Z patnácti hráčů, kteří letos podali žádost o arbitráž, se všichni dohodli ještě před slyšením.
Jeden velký případ ale zůstal otevřený. Obránce Caroliny Alexandr Nikišin vstoupil do úvodního týdne stále bez smlouvy. Hurricanes potvrdili, že jejich klíčový bek v úvodním utkání nenastoupí. Detaily finanční roztržky nebyly oficiálně zveřejněny. Na trhu volných hráčů navíc stále figurují zkušená jména jako Vladimir Tarasenko, Reilly Smith, Brandon Saad či Petr Mrázek; část z nich hledá cestu zpět přes profesionální tryout.
Češi: kdo hraje, kdo bojuje, kdo jde na farmu
České předstartovní napětí se letos netočí kolem hvězd bez smlouvy. Dan Vladař vstupuje do sezony jako jednička Philadelphie, Jakub Dobeš potvrzuje roli klíčového gólmana Montrealu po průlomovém play-off. Adam Klapka se vešel na soupisku Calgary pro úvodní zápas.
Nejcitlivější případ? David Jiříček. Preview Flyers na NHL.com výslovně připouští, že bývalý šestý pick draftu bojuje o třetí obranný pár a návrat do AHL není vyloučen. Jiří Kulich se v Buffalu vrací po zdravotní pauze způsobené krevní sraženinou do přehuštěného boje o místo; při modelu tří brankářů a sedmi beků zbývá třináct míst pro šestnáct útočníků.
U dalších Čechů už je rozhodnuto:
- Ondřej Becher – farma Grand Rapids (Detroit)
- Jakub Málek, Matyáš Melovský – Utica (New Jersey)
- Radim Mrtka – Rochester (Buffalo)
- Adam Jiříček – Springfield (St. Louis)
- Dominik Badinka – Charlotte (Carolina)
Proč je letos každý den víc než jindy
Zkrácený kemp mění dynamiku celé ligy. Trenéři měli méně prostoru testovat mladé hráče v ostrém provozu, generální manažeři méně času dotáhnout smlouvy a nováčci méně šancí ukázat se. Když Fantilli podepsal čtyři dny před startem, zbývaly mu de facto dva tréninky a jeden přípravný zápas na sehrání s novými spoluhráči. V běžném roce by měl týden navíc.
Osmdesát čtyři zápasů v základní části znamená hustší rozpis, méně volných dnů a vyšší nároky na hloubku kádru. Právě proto je každé rozhodnutí o posledním místě v sestavě, ať jde o Jiříčka ve Philadelphii, nebo o šestnáctého útočníka v Buffalu, důležitější než v předchozích sezonách.
Kde to sledovat z Česka
Liga tlačí na evropskou dostupnost. Novinkou ročníku je 44 víkendových přenosů v evropském hlavním vysílacím čase v rámci formátů NHL Saturday a NHL Sunday, k tomu pravidelné pondělní odpolední zápasy. NHL.TV na platformě DAZN je oficiálně dostupná i pro Českou republiku; podle posledního veřejně dostupného českého přehledu na NHL.com/cs patří mezi další cesty Nova Sport a OnePlay.
Pět zápasů v úterý 29. září odstartuje ročník, který bude nejdelší, nejrychleji připravený a pro řadu hráčů nejtěsnější v historii moderní NHL. Nikišin čeká na telefon z Caroliny, Jiříček na verdikt trenérského štábu Flyers. Hodiny tikají, a letos tikají hlasitěji.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka