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V Česku přibylo záškrtu, salmonelózy i hepatitidy C, černý kašel naopak ustupuje

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Přehled povinně hlášených infekcí za prvních devět měsíců letošního roku ukazuje, že česká epidemiologická situace se v různých oblastech vyvíjí protichůdně. Státní zdravotní ústav…
towfiqu-barbhuiya–jthScuVWT0-unsplash, kašel, nemoc, chřipka, rýma, kýchání, zdraví

towfiqu-barbhuiya–jthScuVWT0-unsplash, kašel, nemoc, chřipka, rýma, kýchání, zdraví

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 13:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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