Ještě nedávno byla Peres Jepchirchirová spojována především s olympijským triumfem a vítězstvími na významných světových maratonech. Nyní se její jméno objevuje v souvislosti s dopingovým řízením, které může výrazně změnit pohled na poslední část její sportovní kariéry. Třiatřicetiletá keňská atletka totiž přijala tříletý zákaz činnosti.
Podle zveřejněného oznámení se případ týká erytropoetinu, látky známé pod zkratkou EPO. Ten může zvyšovat tvorbu červených krvinek, a tím za určitých okolností nepřípustně ovlivňovat vytrvalostní výkon. Ve vrcholovém sportu je jeho užívání v rozporu s antidopingovými pravidly.
Pozitivní vzorek byl podle dostupných informací spojen s mimosoutěžní kontrolou uskutečněnou v září. Jepchirchirová při prvním rozhovoru popírala, že by látku vědomě užila, a uvedla, že nedokáže vysvětlit původ nálezu. Později však podepsala dokument, jímž přijala odpovědnost za porušení pravidel i příslušné důsledky. Právě toto následné uznání je pro posouzení konečného rozhodnutí zásadní.
Trest má dopad také na výsledky, kterých atletka dosáhla v předchozích měsících. Podle oznámených podmínek mají být zneplatněny její výsledky od 17. července 2026. Do této skupiny spadá i srpnové vítězství na maratonu v Sydney. Organizátoři podle následných zpráv počítají s tím, že se vítězkou příslušného závodu stane další běžkyně v pořadí Irine Cheptaiová.
Jepchirchirová přitom patří mezi sportovkyně s mimořádnou bilancí. Získala zlato na olympijských hrách v Tokiu a vítězila také na několika prestižních městských maratonech. Právě takové úspěchy způsobují, že dopingový případ vyvolává velkou pozornost daleko za hranicemi atletiky.
Keňský vytrvalostní sport se navíc v posledních letech opakovaně potýká s porušováním antidopingových pravidel. Nelze však z jednotlivých případů automaticky vyvozovat závěry o všech tamních sportovcích. Pro řadu běžců představuje reprezentace země i účast na mezinárodních závodech celoživotní práci a úspěch dosažený bez porušení pravidel.
V této kauze je podstatné také rozlišovat mezi prvotním pozitivním nálezem, dočasným pozastavením činnosti a konečnou sankcí. Nejde pouze o podezření, které by zůstalo nevyřešené. Příslušná organizace již oznámila trest a popsala, že atletka porušení pravidel přijala.
Maratonský svět tak přichází na tři roky o jednu ze svých výrazných osobností. Zároveň se znovu otevírá otázka, jak účinně chránit rovné podmínky v závodech, kde i malé výkonnostní rozdíly rozhodují o medailích, rekordech a sportovní historii.
Použité zdroje: sport.cz, reuters.com