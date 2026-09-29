U Bečova nad Teplou dokončili krajští silničáři statické zajištění silnicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U Bečova nad Teplou dokončili krajští silničáři statické zajištění silnice
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) upravuje mimoúrovňovou křižovatku na silnici I/13 mezi Karlovými Vary a...
Město Sokolov a energetická skupina SUAS GROUP jednají o zajištění dodávek tepla do dalších let. Sokolov a...
Hospodaření města Karlovy Vary bylo podle údajů nevládní organizace Hlídač státu v uplynulém volebním...
Střední průmyslová škola (SPŠ) Ostrov na Karlovarsku dnes zahájila provoz v nově vybudovaných dílnách pro...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →