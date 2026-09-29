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Frodl zavřel bránu proti Spartě. V O2 Areně vychytal první nulu sezony

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Dominik Frodl byl jednou z hlavních postav vítězství svého týmu nad Spartou v pražské O2 Areně. Brankář pochytal řadu nebezpečných šancí domácích a poprvé v sezoně udržel čisté konto. Po utkání vyzdvihl práci spoluhráčů, kteří před ním zblokovali několik střel, a také zavzpomínal.
Frodl zavřel bránu proti Spartě. V O2 Areně vychytal první nulu sezony

Frodl zavřel bránu proti Spartě. V O2 Areně vychytal první nulu sezony

Zdroj: HC Energie Karlovy Vary
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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