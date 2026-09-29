Koller komentuje zápasy dětí a utěšuje poražené. Na Planeo Cup se přihlásilo rekordních 22 tisíc malých fotbalistů

Jan Koller stojí u hrací plochy v Blšanech, v ruce mikrofon, před očima dvě desítky dětí v dresech, které právě rozhodují o postupu do zlaté skupiny finálového turnaje kategorie U13. Komentuje akci, oslovuje hráče jménem, a když rozhodčí odpíská konec, jde za poraženým týmem. Sám o sobě říká, že je na turnaji „podporou i utěšovatelem‘. A že ho dětské emoce, radost, smutek, občas i slzy, nabíjejí víc, než by čekal. Po ročníku 2024/25 v rozhovoru pro iSport.cz přiznal, že objel všech šest finálových turnajů. To není standardní ambasadorský program, kde se tvář ukáže na tiskovce a zmizí.
Kluk ze Smetanovy Lhoty jako symbol celého turnaje
Kollerův životní příběh dává Planeo Cupu rámec, který žádná marketingová agentura nevymyslí. Vyrostl ve Smetanově Lhotě, obci s pár stovkami obyvatel na Písecku, a přesto se dostal přes Spartu, Dortmund a belgický Lokeren až k 91 gólům v dresu české reprezentace. Přesně tohle je narativ, na kterém turnaj stojí: nerozhoduje, jestli hraješ za akademii ligového klubu, nebo za přípravku z okresního přeboru. Rozhoduje, co v tobě je.
Organizátoři a partner Planeo turnaj označují za největší mládežnickou fotbalovou soutěž v Česku. Nezávislý audit trhu mládežnických turnajů sice neexistuje, ale srovnatelnou celostátní klubovou akci pro kategorie U8 až U13 v otevřených zdrojích skutečně nenajdete. Princip je jednoduchý a web partnera ho přirovnává k anglickému FA Cupu: i malý klub může narazit na velkou akademii. A občas ji porazit.
Jak turnaj funguje a kde se hraje
Planeo Cup není klasická dlouhodobá liga s domácími a venkovními zápasy. Je to pohárový formát pod hlavičkou FAČR, rozložený do celé sezony:
- Podzim: I. předkolo, II. předkolo a kvalifikace; hraje se regionálně, místa sahají od Hlučína přes Havířov a Hluk až po Uničov.
- Jaro: Centrální finálové turnaje pro 24 nejlepších týmů v každé kategorii, rozdělených do čtyř skupin po šesti. Z nich se postupuje do Zlaté, Stříbrné a Bronzové části.
Finále sezony 2024/25 se odehrávalo od konce dubna do začátku června na čtyřech místech:
|Kategorie
|Termín
|Místo
|U13
|26.–27. 4. 2025
|Blšany
|U12
|3.–4. 5. 2025
|Blšany
|U11
|10.–11. 5. 2025
|Kroměříž
|U10
|17.–18. 5. 2025
|Blšany
|U8
|31. 5. – 1. 6. 2025
|Lázně Bohdaneč
|U9
|7.–8. 6. 2025
|Vysoké Mýto
U kategorie U9 došlo k oficiální změně termínu, původně se mělo hrát o dva týdny dřív. Důležitý herní zlom ročníku 2024/25: všechny kategorie ve finále hrály v systému o rok starších ročníků a U13 dokonce nastupovala v sestavě 10+1 na celé hřiště. To je posun, který mění dynamiku zápasů i nároky na děti.
Čísla, která rostou
V médiích se občas objevuje údaj o 1 174 týmech, 349 klubech a zhruba 22 tisících hráčích. Ta čísla jsou reálná a platí pro letošní 15. ročník soutěže.
Co Koller na hřišti skutečně dělá
Koller nejen komentuje přímé přenosy zápasů, ale je fyzicky přítomný po celou dobu finálových turnajů. Je k dispozici hráčům, hráčkám, rodičům i fanouškům. Po sezoně 2024/25 popsal, že ho překvapila kvalita některých týmů, a otevřeně mluvil o momentech, kdy mu „skoro ukápla slza‘. Nejde o frázi: Koller opakovaně zdůrazňuje, že v tomhle věku má být hlavní radost z fotbalu, ne výsledek.
Přímé citace dětí o tom, jaké to je, když jejich zápas komentuje muž s 91 reprezentačními góly, v otevřených zdrojích nejsou. Ale stačí si představit, co to udělá s desetiletým klučinou z Havířova, když mu bývalý útočník Dortmundu po zápase řekne, ať to nevzdává.
Planeo Cup vstupuje do další sezony s jasným trendem: víc týmů, víc regionů, víc dětí na hřištích po celém Česku. A s Kollerem, který se zjevně nechystá přestat objíždět finálové turnaje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle