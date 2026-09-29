Trenér Denia má před bitvou s Anglií vážný problém. Hrozí, že přijde o kapitána Krejčího

Pondělní tisková konference před domácím duelem Ligy národů přinesla víc otázek než odpovědí. Krejčí přijel na sraz s přetíženým lýtkem, kvůli kterému už vynechal páteční prohru 1:2 s Chorvatskem. Sám tvrdí, že se cítí skvěle a je připravený. Jenže finální verdikt si nechává realizační tým, a ten čeká na vyhodnocení zátěže po tréninku a stanovisko lékařů. Pro Deniu, který vede teprve svůj druhý zápas u české reprezentace, je to první opravdu ostrý test: pustit kapitána do bitvy s elitním soupeřem, nebo chránit jeho tělo uprostřed bloku čtyř zápasů v jedenácti dnech?
Lýtko, které komplikuje plány
Problém nevznikl přes noc. Už při zahájení srazu 21. září asistent trenéra Radek Bejbl vysvětloval na iDNES, že Krejčí dorazil po náročném klubovém programu s přetíženým lýtkem. Proti Chorvatsku proto levonohý stoper seděl na tribuně. Česko nastoupilo bez něj v obranné čtveřici Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma a kapitánská páska putovala na Vladimíra Coufala.
Výsledek? Porážka 1:2, gól Modriće ve 47. minutě, vyrovnání Karabce o sedm minut později a rozhodující trefa Marca Pašaliće v 77. minutě. Obrana bez Krejčího fungovala slušně v organizaci, ale chyběl jí lídr, který řídí výstavbu hry od zadní linie. Právě tohle je Krejčího největší přínos, není jen stoper, je rozehrávač, který láme tempo směrem dopředu.
Dvojitá nejistota v ose týmu
Krejčí ale není jediná otevřená otázka. Denia současně neuzavřel ani post brankářské jedničky. Proti Chorvatsku dostal šanci Lukáš Horníček, který se o svém startu dozvěděl pouhé dvě hodiny před výkopem. Sám pak řekl pro iDNES, že pozdní oznámení paradoxně pomohlo, udrželo všechny ve střehu.
V zákulisí ale rezonují i jména Matěje Kováře a Antonína Kinského. Bývalí reprezentační brankáři Petr Čech a Martin Vaniak v rozhovoru pro iROZHLAS připomněli Kovářovu kontinuitu a zkušenosti z baráže. Kinský je vnímán jako rovnocenná alternativa, ovšem bez stejné porce seniorských reprezentačních startů. Denia tak drží trojici v napětí a rozhodne se zřejmě opět na poslední chvíli.
Tenhle přístup je v ostrém kontrastu s anglickým protějškem. Thomas Tuchel na své předzápasové tiskovce prohlásil, že by ideálně zopakoval sestavu ze zápasu se Španělskem a rotovat chce minimálně. Denia naopak z tajení sestavy dělá metodu.
Co absence Krejčího znamená pro zápas
Nejde jen o jméno v kolonce „stoper“. Krejčí je od března 2026 oficiálním kapitánem reprezentace, přirozeným lídrem kabiny a jedním z mála hráčů, kteří dokážou pod tlakem uklidnit rozehrávku. Proti ofenzivě typu Kane, Bellingham, Saka je právě klid v zadní řadě k nezaplacení.
Pokud Krejčí nenastoupí, nejpravděpodobnější scénář kopíruje chorvatský zápas:
- Stoperská dvojice: Hranáč, Chaloupek
- Kapitánská páska: Coufal
- Levý bek: Sláma
Česko s touto sestavou nepropadlo, Tuchel sám označil český tým za organizovaný a motivovaný. Ale rezerva se ztenčí. A v Lize národů A, kde ve skupině čekají ještě Španělsko venku a odveta s Anglií na Wembley, je každý bod drahý.
Kdy a kde sledovat
Domácí zápas Česko – Anglie se hraje v úterý 29. září 2026 od 20:45 ve Fortuna Areně v Praze. ČT sport otevírá studio v 19:30, přímý přenos začíná ve 20:35. Ve stejném reprezentačním bloku pak následují ještě dva zápasy: Španělsko – Česko 3. října a Anglie – Česko 6. října na Wembley.
Deniova první skutečná křižovatka
Rozhodnutí o Krejčím přesahuje jednu sestavu. Je to signál, jak nový trenér pracuje s riziky, jestli upřednostní okamžitý výsledek, nebo dlouhodobou ochranu klíčového hráče v maratonu čtyř zápasů. Podle nás je právě tohle moment, který ukáže víc o Deniově filozofii než samotný výsledek s Anglií. Ať už Krejčí v úterý večer nastoupí, nebo ne, způsob, jakým k tomu Denia dospěl, bude definovat jeho první reprezentační okno.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl