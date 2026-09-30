Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Toto je nejhorší obava ruské elity: Náhlá smrt může číhat kdekoli

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Od začátku války na Ukrajině umírá ruská elita v alarmujícím tempu. Oligarchové padají z oken, úředníci se střílí do hlavy a manažeři energetických gigantů končí na dně bazénů. Jev dostal zvláštní název.
Toto je nejhorší obava ruské elity: Náhlá smrt může číhat kdekoli

Toto je nejhorší obava ruské elity: Náhlá smrt může číhat kdekoli

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
V tomto věku se stává žena v očích mužů neviditelnou. Je to smutné číslo
V tomto věku se stává žena v očích mužů neviditelnou. Je to smutné číslo
Všichni k obrazovkám: Ve středu v 17:30 odpálí Nova Cinema nejpohodovější českou komedii
Všichni k obrazovkám: Ve středu v 17:30 odpálí Nova Cinema nejpohodovější českou komedii

Středeční odpoledne je jako stvořené pro útěk od reality. Představte si film s rozpočtem 30 milionů, kde...

Vezměte zbytky z lednice a udělejte s nimi toto. Děti se mohou radostí zbláznit
Vezměte zbytky z lednice a udělejte s nimi toto. Děti se mohou radostí zbláznit

Někdy stačí otevřít lednici a je jasno. Zbytek těstovin, kousek sýra a nějaký ten měkký salám se tu najde...

Tuto čokoládu z 80. let za devět korun děti milovaly. Za obal vám dneska sběratelé utrhají ruce
Tuto čokoládu z 80. let za devět korun děti milovaly. Za obal vám dneska sběratelé utrhají ruce

Když se podíváte hluboko do minulosti a zavzpomínáte na čokolády, možná objevíte perličku. Husákovy děti i...

HOSPODSKÝ KVÍZ: Tady školní znalosti nestačí. Budete potřebovat pořádný všeobecný přehled
HOSPODSKÝ KVÍZ: Tady školní znalosti nestačí. Budete potřebovat pořádný všeobecný přehled

Chcete si ověřit, jak jste na tom se všeobecným přehledem mimo školní lavice? Náš hospodský kvíz prověří...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.