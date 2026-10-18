Tesla s tryskami, kvantové čipy ve vesmíru a mikrostroje z 3D tisku: Technologické kraťasy #42

Každý týden přinášíme v technologických kraťasech novinky ze světa výzkumu, vývoje a inovací, které jednou změní svět. Sledujeme dění ve světě umělé inteligence, čipů, robotiky, kvantových počítačů i vesmíru. Každou zprávu shrnujeme v pár větách:
Technologické kraťasy
Nová Tesla má trysky a předvádí kickflip. Právě představený model Roadster od americké značky je jako ze sci-fi. Dokáže překonávat vzduchem krátké vzdálenosti a z nuly na 100 km/h zrychlí za necelou sekundu. Elon Musk uvedl, že vůz se začne vyrábět v roce 2028 a sériový model bude podle něj ještě rychlejší.
Vídeňští vědci testují kvantový počítač přímo na oběžné dráze. Fotonický procesor z Vídeňské univerzity, vynesený loni v červnu raketou Falcon 9, generoval a detekoval⤴ páry fotonů a prováděl naprogramované operace. Cílem je zpracovávat satelitní data přímo na oběžné dráze místo posílání surových dat na Zemi, součástí týmu je i český fyzik Patrik Zahálka.
Kvantový čip velikosti mince zpřístupní oční diagnostiku dětem. UCL a startup Siloton upravují⤴ přístroj Akepa, OCT skener oka, který stlačil stolní optiku na čip menší než librová mince. Cílem je verze použitelná doma nebo v komunitním centru místo nemocnice, včetně záchytu časných příznaků nádorů mozku viditelných na terči zrakového nervu.
TypeSafe vydal Jev, model specializovaný na rychlé rozhodování. Model řady System One dostane⤴ zprávu a místo textu vrátí odpověď, se kterou může software rovnou pracovat. Reaguje pod desetinu vteřiny a stojí 0,042 dolaru za milion vstupních tokenů, výstup je zdarma.
Továrna postaví z kódu fungující mikrostroje. Atomic Machines po šesti letech v utajení představil⤴ Matter Compiler. „3D tisk nyní dokáže vytvářet programovatelné tvary: libovolnou geometrii, přímo ze souboru. Vytváříme programovatelné stroje,“ uvádějí autoři. Stroje, které startup vyrábí, obsahují pohyblivé součásti, různé materiály a prvky s rozměry v řádu jednotek mikronů. Nepotřebují žádné formy, masky ani jiné pevné nástroje. Systém měří a koriguje každý krok v reálném čase a jeho umělá inteligence provádí na hardwaru vlastní experimenty.
Čištění vody světlem a močovinou. Vědci z CEITEC VUT testují⤴ fotokatalyzátor z grafitického nitridu uhlíku, který se vyrábí z močoviny a po osvícení rozkládá znečišťující látky. V laboratoři dosáhl až 97 % účinnosti na vodě s metylenovou modří. Projekt je v rané fázi, další krok jsou mikroplasty.
Plazmová anténa šíří rádiový signál. Tým z North Carolina State University vytvořil⤴ plazmovou anténu. Laser ionizuje úzký sloupec vzduchu, ten vysílá rádiové vlny v širokém pásmu a jeho délku jde měnit. Signál zatím neumí přijímat. Další krok je test na nízké oběžné dráze.
Beton může ukládat energii. Čínští vědci vytiskli⤴ cementové superkapacitory s elektrodami z uhlíkových nanotrubic, sazí a cementu. Tři kusy na jedné desce rozsvítily malou sadu LED, při asi -18 °C přestaly fungovat. Pevnost je srovnatelná s běžným betonem na desky a schody.
GPS s centimetrovou přesností. Společnost Xona vypustí⤴ později v říjnu šest satelitů na raketě SpaceX jako začátek konstelace Pulsar (plánovaných 258 družic). Slibuje signál použitelný uvnitř budov a odolný proti rušení a spoofingu. Plné pokrytí cílí na rok 2028.
Kvantový spin poprvé pohnul centimetrovým objektem. Okinawa Institute of Science and Technology použil⤴ elektronové spiny v levitujícím diamantu. Miliardy NV center uvedené laserem do definovaného stavu vytvořily změny magnetického pole, které diamant posunuly směrem dolů. Podle článku jde o první přímé pozorování kvantového jevu u objektu silně ovlivněného gravitací. Science Advances.
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