Na přechodu ve Velkém Meziříčí srazilo auto chodkyni. Žena nepřežila
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
prechod-auto-nehoda
Článek byl publikován 25.11.2026 17:30
Ve středu odpoledne zasahovali hasiči a policisté u požáru bytu v Čéčově ulici v Českých Budějovicích. Při...
Oprava silničního mostu na silnici III/1812 mezi Vřesovou a Vintířovem u Staré Chodovské na Sokolovsku...
Plzeňská teplárenská, největší dodavatel tepla na západě Čech, oznámila zdražení od 1. ledna příštího roku....
Z přibližně tisícovky vězňů aktuálně umístěných ve Věznici Ostrov na Karlovarsku jich pravidelně pracuje...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →