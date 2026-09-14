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Srdcovka: Resident Evil je dokonalým filmem své doby. Nastartoval hned dva trendy

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Brzy se v kinech objeví nový přírůstek do filmové franšízy Resident Evil, jenž nebude mít nic společného s filmovou sérií s Millou Jovovich. Místo toho nás čeká čistokrevná hororová komedie Zacha Creggera, v níž jeden obyčejný chlapík přežívá v Raccoon City, městě zamořeném nemrtvými. Je to odpověď na několik trendů, jež se nedávno začaly uplatňovat. Nicméně úplně první Resident Evil z roku 2002 pomohl jiné dva trendy svého času nastartovat.
Srdcovka: Resident Evil je dokonalým filmem své doby. Nastartoval hned dva trendy

Srdcovka: Resident Evil je dokonalým filmem své doby. Nastartoval hned dva trendy

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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