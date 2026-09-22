Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Smrt jako výnosný byznys předků: Nepochopíte, co se dělo v 19. století

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V 19. století začaly anglické odbory, církve a další organizace zakládat takzvané „pohřební kluby" na pomoc chudým. Šlo vlastně o jistou formu pojištění. Členové platili měsíční či roční členský příspěvek a klub pak platil za výdaje spojené s pohřbem dotyčného. Výše příspěvku závisela na tom, jak honosné rozloučení si člověk přál.
Smrt jako výnosný byznys předků: Nepochopíte, co se dělo v 19. století

Smrt jako výnosný byznys předků: Nepochopíte, co se dělo v 19. století

Zdroj: Internet Archive Book Images / No restrictions, Wikimedia commons
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Co je černá díra a co se děje uvnitř?
Co je černá díra a co se děje uvnitř?
Grónský národní kroj by nevznikl bez českých korálků a moravské předlohy. Jak se dostaly až k Inuitům?
Grónský národní kroj by nevznikl bez českých korálků a moravské předlohy. Jak se dostaly až k Inuitům?

Před příchodem Evropanů do Grónska se Inuité (Eskymáci) oblékali pouze do oděvů šitých z kožešin tuleňů,...

Marie Stuartovna se stala královnou už 6 dní po narození. Stihla toho opravdu hodně
Marie Stuartovna se stala královnou už 6 dní po narození. Stihla toho opravdu hodně

Královna Skotska i Francie. To byla Marie Stuartovna. Žena, která na královském trůnu strávila několik...

Její zalíbení ve svatbách došlo hodně daleko. Zasloužila si Markéta Pyskatá své přízvisko?
Její zalíbení ve svatbách došlo hodně daleko. Zasloužila si Markéta Pyskatá své přízvisko?

Jediná dědička Tyrolska a příbuzná Karla IV., jíž se říkalo Pyskatá. Intrikánka, která se spikla proti...

Legenda úzce propojená s Jakuzou, Jednoruký Kisaburó. Useknul si ruku na důkaz loajality
Legenda úzce propojená s Jakuzou, Jednoruký Kisaburó. Useknul si ruku na důkaz loajality

Byť byla Jakuza založena již v 17. století, dodnes je jednou z nejbohatších i nejúspěšnějších zločineckých...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.