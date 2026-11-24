Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo finální podobu reformy soudní mapy. Plán počítá se dvěma vlnami slučování, přičemž první má přijít v lednu 2028 a druhá, rozsáhlejší o rok později.
V první etapě se spojí soudy Praha 1 a Praha 7, Brno-město a Brno-venkov vytvoří brněnský městský soud, Plzeň-sever, Plzeň-jih a Rokycany se sloučí do Okresního soudu Plzeň-venkov a českobudějovický, prachatický a českokrumlovský soud přejde pod Okresní soud v Českých Budějovicích. Po prvním kole změn si pobočku zachová například Český Krumlov, o pracoviště naopak přijde Krnov. Zvažuje se také zrušení pobočky krajského soudu v Karlových Varech.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z ANO už dříve avizoval, že ve většině dotčených lokalit zůstanou soudní pracoviště fungovat jako pobočky, aby základní soudní agenda zůstala obyvatelům dostupná.
Hlavní vlna přeměn nastane v lednu 2029. V Praze vzniknou čtyři obvody nazvané Obvodní soud Praha I až IV sloučením soudů pro Prahu 2 a 3, Prahu 6, 8 a 9 a Prahu 4 a 10. Obvodní soud pro Prahu 5 změny nedotknou. Se zachováním poboček se v Praze nepočítá, což v praxi znamená konec budovy v Jagellonské ulici, kde nyní sídlí soud pro Prahu 3. Soudy Praha 1 a 7 přitom v jednom sídle na Ovocném trhu fungují už dnes a většina obvodních soudů sdílí areál Na Míčánkách ve Vršovicích. Spojí se rovněž Praha-východ a Praha-západ do celku Okresní soud Praha-venkov, opět bez pobočky.
Bez vlastního pracoviště skončí po dokončení reformy také Strakonice, Prachatice a Pelhřimov. Vsetínský soud přijde o pobočku ve Valašském Meziříčí a uvažuje se o zrušení pobočky krajského soudu v Táboře i v Jihlavě.
Jinde pobočky plán zachovává. Ve Středočeském kraji zůstanou pracoviště v Kutné Hoře i Berouně, v jižních Čechách v Jindřichově Hradci. Domažlice přejdou pod klatovský soud, ale pobočku si udrží. V Hradci Králové se slučování dotkne hned několika soudů, Semily půjdou pod Jičín, Rychnov nad Kněžnou pod Hradec, Chrudim pod Pardubice a Ústí nad Orlicí pod Svitavy, přičemž ve všech městech pobočky zůstanou.
V Jihomoravském kraji přibydou k brněnskému celku také Blansko a Vyškov, Žďár nad Sázavou se připojí pod Jihlavu. Na severu Čech se spojí Jablonec nad Nisou s Libercem a Louny s Chomutovem, obě města si ale pracoviště udrží. Na severní Moravě vznikne sloučením Šumperku a Jeseníku jeden soud se sídlem v Šumperku a pobočkou v Jeseníku.
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