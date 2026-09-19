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Silnice a železnice jako obranný výdaj? A Česko vloni nesplnilo kritéria NATO

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Česko si vloni do obrany započítalo rekordní miliardy na silnice a železniční tratě. NATO z toho uznalo méně než polovinu. Zatímco v odhadu z roku 2025 tvořila infrastruktura přes 14 % českých obranných výdajů, po alianční revizi klesl podíl pod 6 %. Česko zřejmě i proto podle dat NATO za rok 2025 skončilo na 1,86
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Zdroj: Ministr obrany Jaromír Zůna a premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci před odletem na summit NATO do Ankary. Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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