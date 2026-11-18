Běžela pátá minuta nastavení, když rozhodčí podruhé ukázal žlutou kartu tureckému trenérovi Egemenu Korkmazovi a poslal ho z lavičky. Hradecký stadion v tu chvíli věděl, že Česko postupuje. Turecko potřebovalo ještě jeden gól, místo toho ztratilo kouče a s ním poslední zbytky klidu. Takový konec čekali v české kabině předem. Trenér Michal Bílek po utkání přiznal, že s tureckými nervy počítal jako s jednou z karet, které mohou baráž rozhodnout. Jeho tým ve druhém poločase nebyl lepší, nedržel míč a čelil náporu. Postup ale udržel, protože se na provokace nenechal nachytat. Turci ano.
Kopanec u ležícího Míčka a strkanice
Odveta se hrála 17. listopadu 2026 a do 35. minuty šlo o napjatý, ale korektní zápas. Pak Tomáš Jelínek připravil akci, kterou zakončil osmnáctiletý útočník Baníku Ostrava Vít Škrkoň. V součtu obou utkání to bylo 2:0 pro Česko a Turecko najednou potřebovalo dva góly, aby vůbec vyrovnalo.
Egemen Korkmaz has been sent off. #CZETUR #U21EURO https://t.co/t8atVvjUrL— Football24/7 (@foet247europa)
November 17, 2026
Od té chvíle se zápas měnil. Podle reportáže Sport.cz rostla u hostů nervozita i tvrdost zákroků. V 54. minutě ležel na trávníku obránce Baníku Jiří Míček a turecký hráč Konak nesportovně nakopl míč jeho směrem. Následovala hromadná strkanice, do které se zapojili hráči obou týmů.
Přibývalo dohrávaných soubojů a zákroků, které Sport.cz označil za ostré až zákeřné. Zlom přišel po osmdesáté minutě. Emirhan İlkhan poslal přímý kop do sítě, srovnal na 1:1 a Turecko dělil od prodloužení jediný gól.
Místo aby Turci rychle sebrali míč a vrátili se na půlku, zaútočila trojice z nich na Filipa Lissaha, který míč držel. Českého obránce strčili a povalili. Hamza Güreler dostal žlutou kartu, další žlutou si vysloužila turecká lavička. A v nastavení přišla druhá žlutá pro Korkmaze.
Bilance tureckého závěru:
54. minuta: nesportovní nakopnutí míče k ležícímu Míčkovi, hromadná strkanice po vyrovnání: napadení Lissaha třemi hráči, žlutá karta pro Gürelera závěr zápasu: žlutá karta pro tureckou lavičku 90+5. minuta: trenér Egemen Korkmaz vyloučen po druhé žluté kartě
Červenou kartu tak nedostal žádný hráč, ale člověk, který měl tým v rozhodujících minutách řídit. Vypovídá to podle nás o zápasu víc než jakákoli statistika.
Bílek s tím počítal předem
Českého trenéra vyhrocená turecká koncovka nezaskočila. V rozhovoru pro
iDNES.cz vysvětlil, že tým čekal od Turků po prvním zápase maximální nasazení. Zároveň počítal s tím, že čím déle bude výsledek příznivý pro Česko, tím větší problém budou mít soupeři udržet nervy.
Opíral se o zkušenost z prvního utkání. Tam podle něj nastal moment, kdy měla přijít jasná červená karta. Konkrétní situaci, hráče ani minutu Bílek neupřesnil. Do odvety ale z té zkušenosti vyvodil jasný pokyn: soustředit se na vlastní výkon, nereagovat a nenechat se vyprovokovat.
Hráči ten pokyn splnili. Kapitán Matěj Šín řekl, že Češi věděli, „jací jsou“, a že Turkům obecně nejde krotit emoce. Podle něj to bylo vidět právě na konci zápasu. Češi se podle kapitána drželi, i když to nebylo jednoduché. Střelec Škrkoň to shrnul ještě stručněji: Turci je chtěli vyprovokovat, ale Češi to ustáli.
Na tom stojí celý příběh baráže. Česká jednadvacítka v Hradci nedostala ani jednu kartu za ztrátu hlavy, přestože podnětů měla dost. Turecko takových karet posbíralo několik.
Turci měli míč, Češi měli klid
Kdo by se díval jen na čísla, těžko by uhodl, kdo postupuje. Turecko mělo v odvetě podle online přenosu iDNES.cz 67 % držení míče a sedm střel na branku. Česko trefilo bránu jednou. Byla to střela Škrkoně a byl to gól.
Bílek po zápase nic nepřikrášloval. Mluvil o obrovském tlaku ve druhé půli, o problému podržet míč a o těžkých chvílích po inkasované brance. V závěru musel Česko podržet brankář Sigmy Olomouc Jan Koutný. Podle UEFA právě jeho zákroky v posledních minutách udržely postup.
Oba zápasy dvojutkání vypadaly jako dvě poloviny stejné strategie:
První zápas Odveta Datum 13. listopadu 2026 17. listopadu 2026 Místo Turecko Hradec Králové Výsledek Turecko – Česko 0:1 Česko – Turecko 1:1 Český střelec Pavel Kačor (48.) Vít Škrkoň (35.) Celkové skóre 2:1 pro Česko
Venku Češi dali gól a náskok uhájili. Doma skórovali znovu a pak bránili náskok. Herní dominance v tom nebyla. Byla v tom efektivita, trpělivost a schopnost zůstat chladný ve chvíli, kdy se soupeř začal rozpadat. Podle nás je to u jednadvacítek cennější dovednost, než se zdá. Na turnaji se jen málokdy vyhrává hezky.
Trest pro trenéra a historický zápis
Korkmazovo vyloučení může mít dohru. Disciplinární řád UEFA počítá po vyloučení trenéra s automatickým zákazem na další zápas soutěže, pokud disciplinární orgán nerozhodne jinak. Turecko vypadlo, takže neodpykaný trest se podle pravidel přenáší do další příslušné soutěže stejné kategorie. Případné další sankce za strkanice a chování lavičky by záležely na zprávě rozhodčího. Konkrétní rozhodnutí UEFA k hradeckému zápasu zatím nebylo zveřejněné.
Pro český tým byla baráž zápisem do statistik. Podle
UEFA šlo o desátou baráž české jednadvacítky v historii, což je rekord, a posedmé z ní Češi postoupili. Do baráže se dostali z druhého místa kvalifikační skupiny B za Portugalskem. Bilance pěti výher, tří remíz a dvou porážek se skóre 17:6 nebyla oslnivá, ale stačila. Nejlepším českým střelcem kvalifikace byl s pěti góly Lukáš Mašek.
Hlavně jde o čtvrtý postup na závěrečný turnaj v řadě. Naposledy Česko chybělo v roce 2019, od té doby hrálo ročníky 2021, 2023 a 2025. Má to ale i střízlivou stránku. V posledních pěti účastech na Euru čeští mladíci pokaždé skončili ve skupině.
Kam a kdy se jede
Mistrovství Evropy do 21 let 2027 hostí Albánie a Srbsko. Podle
turnajových informací UEFA turnaj vypadá takto: termín: 16. června až 3. července 2027 formát: 16 týmů ve čtyřech čtyřčlenných skupinách, první dva postupují do čtvrtfinále los: 26. listopadu 2026 v 18.30 v kongresovém centru Sava v Bělehradě účastníci: Albánie, Belgie, Česko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Anglie, Polsko, Portugalsko, Řecko, Srbsko a Španělsko
Koše a přesná procedura losu mají být zveřejněné až před ceremonií, takže okruh možných soupeřů zatím nejde spolehlivě určit. Jisté je, že silné týmy jako Španělsko, Francie, Anglie nebo Německo nebudou o nic pohodlnější soupeři než Turecko. Zato budou herně silnější. Pokud chce Bílkova generace prolomit sérii vypadnutí ve skupině, bude potřebovat víc než pevné nervy. Ty ale v listopadu prokázala.
Zatímco turecký trenér v Hradci odcházel z lavičky předčasně, čeští hráči dohráli zápas do posledního hvizdu bez jediného zbytečného gesta. Právě tím si Euro vybojovali. Teď je čeká léto na Balkáně a soupeři, které nervy zradí mnohem méně často.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl