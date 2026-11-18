V Hradci Králové běžela 81. minuta, když Emirhan Ilkhan postavil míč k přímému kopu. Střela se odrazila od tyče do sítě a stadion, který ještě chvíli předtím počítal minuty do oslav, ztichl. Další turecký gól by poslal dvojzápas do prodloužení. Ten už nepřišel. Česko po remíze 1:1 a výhře 1:0 z prvního zápasu postoupilo na mistrovství Evropy hráčů do 21 let 2027. Kapitán Matěj Šín ale ještě v euforii řekl něco, co se po postupu obvykle neříká. Ve druhém poločase se podle něj tým stáhl, odkopával míče a nedokázal držet balon. A tímhle stylem se prý na Euru prezentovat nechce. Zní to, jako by si kazil vlastní večírek. Ve skutečnosti jde o nejcennější větu celé baráže.
Kapitán, který nemlčí ani po výhře
Šín není v týmu okrajová postava. Odchovanec Baníku Ostrava, kde nosil kapitánskou pásku, v srpnu 2025 přestoupil do nizozemského AZ Alkmaar. Ofenzivní záložník s prvním startem za seniorskou reprezentaci vedl jednadvacítku do odvety s Tureckem jako kapitán a hrál do 62. minuty. Pak už z lavičky sledoval, jak se zápas láme.
V rozhovoru pro
iDNES.cz mluvil o úlevě a nadšení. Hned vzápětí ale přidal výtku. Tým po změně stran podle něj příliš bránil, často jen odkopával míče, málo kombinoval a balon u sebe neudržel. Část vysvětlil tíhou okamžiku. Po výhře 1:0 venku hráči hlavně chtěli postup „nějak dohrát“.
Nešlo o útok na spoluhráče. Šín mířil dopředu, k turnaji. Na Euru chce podle svých slov hrát „mnohem kombinačnější fotbal“, víc držet míč a přidat fotbalovost, drzost a sebevědomí směrem dopředu. Kapitán, který po splněném cíli pojmenuje slabinu dřív než novináři, ukazuje, že tým má ambice větší než samotná účast.
Čísla dávají kapitánovi za pravdu
Kdo by Šínova slova považoval za přehnanou skromnost, ať se podívá na statistiky. Podle online přenosu
iDNES.cz vypadal zápas takto:
Ukazatel Česko Turecko Držení míče 33 % 67 % Střely na branku 1 7 Střely mimo branku 2 9
Jediná česká střela na branku za celý zápas. To nejde odbýt jako pocit. Český tým se dostal do režimu ochrany výsledku a ten režim vydržel podezřele dlouho. Gól Víta Škrkoně z 35. minuty dal domácím pohodlný náskok, druhý poločas se ale hrál skoro výhradně na české polovině.
Trenér Michal Bílek nic nezastíral. Po zápase přiznal „obrovský tlak“ soupeře a uznal, že Turecko bylo po přestávce jednoznačně lepší. Tým podle něj podržel brankář Koutný. Ten v závěru vyrazil na roh pokus Simseka, který mohl celý postup obrátit vzhůru nohama. Bílek zároveň mluvil o splněném cíli a velké úlevě. Obě věci platí současně: Česko si postup zasloužilo dvojzápasem, odvetu ale přežilo, nikoliv ovládlo.
Obrana je silnější než minule, útok zatím ne
Šín současný kádr srovnal s týmem Jana Suchopárka, který hrál předchozí Euro. Oba popsal jako soudržné, ten současný ale jako „mnohem pevnější v defenzivě“. Čísla z kvalifikace mu dávají za pravdu:
Kvalifikace 2027 (skupina): 10 zápasů, skóre 17:6, průměrně 0,6 inkasovaného gólu na zápas Kvalifikace 2025 (skupina): 8 zápasů, skóre 13:11, průměrně 1,38 inkasovaného gólu na zápas Včetně baráže: současný cyklus 12 zápasů a 7 inkasovaných gólů, minulý 10 zápasů a 12 inkasovaných
Soupeři a složení skupin se lišili, takže jde o orientační srovnání. Rozdíl je ale příliš velký na to, aby šlo jen o náhodu. Bílkův tým umí bránit. Ve skupině B skončil druhý za Portugalskem a v Hradci Králové neprohrál ani na sedmý pokus.
Problém je jinde. Suchopárkova jednadvacítka na Euru 2025 na Slovensku ze skupiny nepostoupila. Prohrála s Anglií 1:3 a s Německem 2:4, porazila jen Slovinsko 2:0. Proti špičce nestačila, a to ani když dokázala dát gól. Šín sám připustil, že současný tým potřebuje v útoku větší sebevědomí. Podle nás právě tady leží jádro jeho kritiky. Pevný blok proti Turecku stačil na dvojzápas. Proti Španělsku, Francii nebo Anglii ve skupině, kde z každé čtveřice postupují jen dva, bude hluboká obrana s jednou střelou na branku nejspíš znamenat dlouhých devadesát minut a cestu domů.
Šín zároveň vyzdvihl, co tým drží pohromadě: týmovost a jasné role. Jako příklad zmínil Filipa Lissaha, který podle něj nevyrostl v českém prostředí, ale českou týmovou náturu cítí a je jedním z nich. Tenhle základ nikdo měnit nechce. Fotbalová nadstavba ale podle kapitána tým posune o úroveň výš.
Albánie, Srbsko a otazníky v kádru
Závěrečný turnaj se podle
UEFA odehraje od 16. června do 3. července 2027 v Albánii a Srbsku, celkem v osmi dějištích. Šestnáct týmů se rozdělí do čtyř skupin po čtyřech. Kromě pořadatelů a Česka pojedou Belgie, Chorvatsko, Anglie, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko a Španělsko. Soupeře Češi poznají při losu 26. listopadu v Bělehradě.
Pro jednadvacítku je to čtvrtá účast na šampionátu v řadě a šestá z posledních sedmi. Česká mládežnická reprezentace se na Euro dostávat umí. Na samotném turnaji ale v posledních letech spíš sbírala zkušenosti než body.
Otevřená zůstává otázka sestavy. V baráži chyběli dva hráči, kteří by kombinační fotbal, o kterém Šín mluví, mohli výrazně pozvednout. Lukáše Ambrose si reprezentační trenér ponechal v áčku na listopadové zápasy se Španělskem a Chorvatskem. Ondřej Kričfaluši léčil zraněný kotník. Finální nominace na Euro zatím neexistuje a rozhodnutí bude záviset na zdravotním stavu i na tom, jak se domluví trenéři obou výběrů. Šín se k tomu vyjádřil diplomaticky: rozhodnou trenéři, ale jednadvacítka by podle něj měla jet v nejsilnější možné sestavě. Dá se čekat, že tlak na uvolnění hráčů z áčka bude růst s tím, jak se bude blížit červen.
Fanoušky zajímá i vysílání. Oficiální potvrzení českého vysílatele pro Euro 2027 zatím chybí. Kvalifikaci včetně baráže přenášela ČT sport, která měla práva i na předchozí turnaj, finální seznam pro rok 2027 ale UEFA ani ČT zatím nezveřejnily.
Postup přes Turecko otevřel dveře, které si česká jednadvacítka vybojovala hlavně charakterem. Šín v nich ale zůstal stát a podíval se dovnitř dřív, než oslavy utichly. Pokud tým do června přidá k obraně i odvahu držet míč, může být jeho nepříjemná věta z Hradce tím nejlepším, co po baráži zaznělo.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl