Ručníky budou zase krásně nadýchané, když do pračky přidáte jednu věc. Ocet to není

Osvědčený trik pro hebké a měkké osušky
Nemusíte investovat do zcela nové sady ručníků ani utrácet za drahé prostředky na jejich obnovu a hebkost. Postačí, když během praní přidáte jednu ingredienci. Když osušky ztratí příjemnou měkkost, přirozeným impulzem pro nás může být, že vezmeme a použijeme aviváž, ale to by mohla být chyba.
Aviváž se totiž obvykle hromadí na vláknech ručníků, což je činí naopak ještě tužšími a méně příjemnými na dotek. Místo kupovaných změkčovačů doporučujeme vyrobit si vlastní směs, která osušky krásně oživí. Zatímco řada lidí chválí ocet, nabízí se jedna ještě lepší možnost, jež si zaslouží pozornost. Ručníkům může vrátit původní měkkost kyselina citronová, stačí smíchat jednu čajovou lžičku s 500 ml vody.
Tuto směs přidejte do prostoru v pračce, kam obvykle dáváte aviváž. Vyhněte se přidávání jiných produktů a zvolte horký cyklus, abyste odstranili usazeniny už nahromaděné v ručnících.
Kyselina citronová nejenže je skvělá na změkčení ručníků, také obnoví bělost vašich zubů. Bílé ručníky a oblečení mohou časem zešednout či vyblednout, ale právě tato neocenitelná pomocnice je může zesvětlit a vrátit jim někdejší jas. Skutečným tajemstvím hebkých osušek je ale spíše úplné vynechání prádelní šňůry. Když totiž máte k dispozici sušičku, stačí dát ručníky dovnitř společně s tenisovým míčkem. Udělá to hotové zázraky s vlákny, která pak budou téměř jako nová. Jestliže sušičku nemáte, nevadí. Jednoduše ručníky před praním i po něm důkladně protřepte, aby se vlákna uvolnila. Na kůži by pak měla být znatelně měkčí.
Trik s tenisákem se osvědčí v dalších případech
Které prádlo ho ocení nejvíce? Např. zimní bundy a vesty, zejména ty prošívané s umělou nebo přírodní náplní potřebují zvláštní péči. Míček obnoví jejich izolační vlastnosti i vzhled. Domácí textilie, jako jsou záclony, ubrusy nebo právě větší ručníky, vyjdou ze sušičky díky němu měkčí, ale rovněž méně pomačkané. Celkový vzhled domova se tudíž také zlepší. Konečně polštáře a péřové deky mívají tendenci vytvářet shluky náplně během praní a tenisák jim vrátí původní nadýchanost a tvar. Pomáhá prádlu rychleji schnout, snižovat záhyby i statickou elektřinu, čímž vám ušetří čas i energii.
Míčky jsou navržené tak, aby poskakovaly po kurtu. Právě toto poskakování vytváří vzduchové kapsy, odděluje oblečení a podporuje lepší rozložení tepla. Navíc je to dobrá alternativa k avivážím a sušicím ubrouskům, neboť nezanechávají na oblečení žádné chemické zbytky, které by mohly dráždit pokožku a způsobovat alergie. Jsou ekologické a úsporné, použít je tímto způsobem můžete klidně několiksetkrát.
Zdroje článku: express.co.uk, stavebniny-chemie.cz, realsimple.com, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková