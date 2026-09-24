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Roušal odvetu s Mågårdem nechce. „Je to krysa,“ vzkázal

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Radek Roušal po porážce v Brně nevolá po druhém zápase s Jonasem Mågårdem. Sportovní kvality Dána uznal, osobní spor ale považuje za uzavřený a další pozornost mu dávat nechce.
Roušal odvetu s Mågårdem nechce. „Je to krysa,“ vzkázal

Roušal odvetu s Mågårdem nechce. „Je to krysa,“ vzkázal

Zdroj: OKTAGON
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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