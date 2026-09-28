Řidič zemřel na D11 po nárazu do totemu čerpací stanice

Řidič zemřel na D11 po nárazu do totemu čerpací stanicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Danger on the road. Blue flasher on the police car at night.
Jízda na kole pod vlivem alkoholu skončila pro potlučenou ženu zásahem záchranářů i policií. Na Palackého...
Ředitelství silnic a dálnic muselo přehodnotit harmonogram jedné z očekávaných brněnských dopravních...
Procházky, exkurze do běžně nepřístupných budov, výstavy i filmové projekce, to vše čeká návštěvníky...
Rozsáhlý požár vypukl v noci na neděli ve Starém Městě na Bruntálsku, kde začal hořet seník o rozměrech 30...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →