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Řidič zemřel na D11 po nárazu do totemu čerpací stanice

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V noci na pondělí zemřel řidič osobního automobilu na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. K nehodě došlo na 35,5. kilometru, kde muž…
Danger on the road. Blue flasher on the police car at night.

Danger on the road. Blue flasher on the police car at night.

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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